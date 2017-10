Kjemper om finaleplass i «Stjernekamp»

FORNEBU (VG) Ida Maria, Didrik Solli-Tangen og Adam Douglas konkurrerer i joik og disco i semifinalen. Lørdag må én av de forlate programmet.

– Jeg står på scenen med to utrolig dyktige artister, og konkurransen blir beinhard. Men stemningen blir god, og uansett hvem som havner i finalen så er det verdige finalister, sier Solli-Tangen til VG i forkant av sendingen.

Én etter én har deltakere røket fra «Stjernekamp» de siste lørdagene. Den siste som måtte forlate konkurransen var Lisa Børud, og hun nådde derfor akkurat ikke fram til semifinalen. Da var det musikal og reggae som sto på programmet.

«Stjernekamp» utfordrer deltakerne i en rekke ulike sjangere fra uke til uke, og denne lørdagen debuteres det med joik på scenen. Deltakerne får også testet seg i disco-sjangeren.

Kveldens sjangereksperter er joik-artist Johan Anders Bær og popdronning Inger Lise Rypdal. De sitter i dommerpanelet og har guidet deltakerne gjennom uken.

Nå er det altså finaleplass det står om, og årets tredjeplass bestemmes i kveld.

Ida Maria forteller at hun gleder seg til å forene de to sjangrene.

– Jeg er i fantastisk selskap her med Didrik og Adam, helt utrolig talentfulle gutter, sier hun.

Sjokkexit: Makeda røk ut

På scenen får også seerne et gjensyn med en tidligere «Stjernekamp»-vinner, nemlig nygifte Silya Nymoen. Hun dro i land seieren for fire år siden. I fjor var det Knut Anders Sørum som gikk til topps, og nå er det altså bare én uke til årets vinner blir klart.

Les også: Benedicte Adrian fikk slakt i «Stjernekamp»

Gjennom årets sesong har VG anmeldt låt for låt, og under kan du følge med på kveldens dom. Du kan også selv trille terningen etter at artistene har framført.