Anmeldelse Chris Rock: Ujevn mester

En angrende synder underholder.

STANDUP

Chris Rock

«The Total Blackout Tour»

Oslo Spektrum

Publikum: Ca. 5000

«Oslo, Norway. Hvordan havnet jeg her?», sier Chris Rock på sitt umiskjennelig nasale vis, foran et lysbanner der det står «Comfort is the posion».

Det kyniske svaret er: Du ble skilt. Denne livsbegivenheten skal den 52 år gamle Rock etter hvert snakke en hel masse om.

Først skal han kose seg sammen med de cirka 4988 snille hvite menneskene og de «12 svarte» i Oslo Spektrum. En hvit kvinne vasket hotellrommet hans i dag, kan han gledesstrålende meddele. Det var som å være i himmelriket. Han tok et bilde og la det ut på Instagram.

Det er snart 10 år siden Rocks forrige standup-show («Kill The Messenger»). I mellomtiden har han blant annet vært vert for Oscar-seremonien i fjor. Og altså: Blitt skilt. Slikt koster penger når man er kjendis i USA. Det er sikkert noe av grunnen til at han er tilbake på veien – og endog i Oslo, Norge.

Den hvileløse energien, den gutteaktige karismaen, den underlig hillbilly-aktige «yuck, yuck»-latteren og den stakkato leveringen når han blir agitert, er den samme som før. Han starter showet med å snakke om politiske og sosiale temaer, og er på dette området omtrent like god som han var.

«Folk sier at unge svarte menn er en utrydningstruet art. Ikke sant. Utrydningstruede arter blir beskyttet av regjeringen». Han snakker om at det å oppdra døtrene sine i stor grad dreier seg om å forberede dem på å møte «den hvite mann». Hvordan bøller gjør en viktig jobb i skolen fordi de gjør nerdene – som skal styre verden – klare for livet («life has assholes»). Om hvordan han har et tvisynt forhold til politiet. Han er en svart mann. Men han er en svart mann med eiendom («I’m calling the cops, not the Crips»).

Rock har et klokt og resignert perspektiv på den nye presidenten. Trump er regelen snarere enn unntaket, mener han: Den samme gamle hvite drittsekken som alltid har tatt avgjørelser på vegne av folket. Obama var på sin side den uoppnåelige kjæresten som du alltid visste var i en annen divisjon enn deg. En umulig drøm.

En sekvens der Rock legger ut om hvordan han prøver å få religion i livet – men bare litt («jeg vil finne Gud før Gud finner meg») – er også ganske god. Spesielt den vitsen med Halle Berry. Så bærer det over i komikerens egentlige ærend: Skilsmissen.

Dette partiet er preget av mye genuin selvbebreidelse. Rock innrømmer blant annet å ha vært avhengig av internettporno, og snakker om tre utroskapshistorier. Bare tre, altså? Hei. Den ene var Miss Argentina. Og den andre var et eks-medlem i Destiny’s Child (ikke Beyoncé!).

Han var for gammel for Rihanna. Hun så på ham som om han var en gammel tante. Anså ham ikke en gang som et medlem av «the dick-carrying population».

Det er ganske navlebeskuende alt dette, og forutsetter at publikum er åpne til motta tips om kjærlighet og ekteskap fra en mann som nettopp er blitt skilt. Det er ordene til en mann som dreit seg ut og angrer («jeg er Chris Rock, ikke Chris Brown»), og de fisker nesten like mye etter forståelse som etter latter. Det kan hevdes at Rock hadde morsommere materiale om utfordringene ved å være gift, da han faktisk var gift.

Avslutningen – om hvor uvant det er å skulle gjøre comeback på sjekkemarkedet etter et nærmere 20 år langt ekteskap, utroskap eller ei, og om hvordan voksne kvinner er kostbare (seks gaver og to ferier; det blir fort penger av det) og alle disse nye rare smarttelefon-appene – er relativt blass.

En klassiker á la «Bring The Pain» (1996), «Bigger & Blacker» (2000) og «Never Scared» (2004) er dette showet foreløpig ikke. Også mangelen på ferske hip hop-referanser (han nevnte OutKast og Drake) understreket at Rock har vært i opplag en stund.

Altså, det var gøy og smart. Men Chris Rock er best når han er hundre prosent offensiv.