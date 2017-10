Bilde av den drepte russiske ambassadøren dukket opp i nytt «Batman»-spill

I desember ble Russlands ambassadør til Tyrkia skutt under en fotoutstilling i Ankara. De rystende bildene av drapet gikk verden rundt. Nå har de havnet i et videospill.

Telltale lanserte videospillet «Batman: The Enemy Within» for en måned siden. Nå har spillet fått flere til å reagere kraftig. Under en spillscene av et bankran dukker nemlig bildet av et ekte drap opp – Andrei Karlov som ligger på bakken etter å ha blitt skutt under en fotoutstilling i Ankara i fjor.

Det var Twitter-brukeren Bro Team Pill som først la merke til billedbruken, og flere kritiserer spillskaperne i kommentarfeltet under posten. «Smakløst» og «forferdelig» er ord som brukes. Noen spør seg om det i det hele tatt er ekte.

– En oppdatering til spillet har blitt sendt inn denne morgenen (fredag, journ.anm.) som vil fjerne bildet over alle plattformene. Vi beklager at dette skjedde, og setter i gang passende tiltak internt for å sikre at vi fortsetter med å opprettholde vår høye standard innen produksjon og kvalitetssikring, sier en representant fra Telltale til nettstedet Gamasutra.

Karlov ble 19. desember skutt og drept av en tyrkisk politimann ved en fotoutstilling i Ankara. Under en tale har drapsmannen gått fram mot den russiske ambassadøren og fyrt av flere skudd som førte til at Karlov døde på stedet. Fotograf Burhan Ozbilici var til stede på utstillingen, og bildene hans av drapet gikk verden rundt.

Bildet som er brukt i spillet ser imidlertid ut til å være fotografert av Hasim Kilic, da det er tatt fra en annen vinkel enn Ozbilicis bilder.