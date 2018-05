POPULÆRT: Pokémon Go ble lastet ned over 800 millioner ganger, skriver CNN. Foto: Produsenten

Lanserer tre nye Pokémon-spill

Publisert: 31.05.18 07:51

SPILL 2018-05-31T05:51:40Z

Kommer til Nintendo Switch, og kan kobles opp mot Pokémon Go.

Spillene kommer til Nintendo -konsollen Switch. Ett er allerede tilgjengelig, mens de to andre lanseres i november.

Til CNN sier den japanske spill-analytikeren Sekan Toto at han regner med at flere millioner kommer til å kjøpe Nintendos spillkonsoll kun for å spille de nye spillene.

Spillene skal kunne kobles til Pokémon Go. Mobilspillet som brukte såkalt «utvidet» virkelighet og som var svært populært i 2016.

Spillet var blant annet populært på Stortinget , men skapte også frustrasjon hos nabolag , og foreldra begynte å gi barna sine Pokemon-navn.