Foto: EA SPORTS / X80001

Hedres på FIFA – 15 år etter sin død

Fotballtalentet rakk aldri å få noen FIFA-avatar mens han var i live, men nå hedres Kiyan Prince i spillet, på dagen 15 år etter at han ble drept.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

Prince var bare 15 år da han 18. mai 2006 ble knivstukket i London. Etter å ha blitt funnet av politiet ble han flydd til sykehuset, hvor han døde samme dag.

15-åringen var betraktet som et stort talent i sin klubb Queens Park Rangers, og mange spådde en lys fremtid for den unge spilleren.

Tirsdag – nøyaktig 15 år etter drapet – gjorde FIFA 21 ære på Prince på sin måte. De gjorde han nemlig tilgjengelig som en spillbar karakter i dagens QPR-tropp. Ansiktet er generert til se ut slik Prince muligens ville gjort i dag, og på ryggen har han nummer 30, som er alderen han ville hatt i 2021.

Foto: KIYAN PRINCE FOUNDATION / X80001

– Ville spilt EM om to uker

QPR har også markert det spesielle jubileet på sine sosiale medier. På Twitter kunngjør klubben at de ikke er i tvil om at Prince hadde vært en stor stjerne på fotballhimmelen, hadde han fremdeles vært i live.

BBC har snakket med flere venner av Prince, som i dag er voksne menn. De er fulle av lovord om både mennesket og fotballspilleren Kiyan.

– Når jeg vet hvor god han var på den alderen, og utviklingen han hadde fått, så tror jeg han ville spilt EM om to uker. Hundre prosent, sier Martin Ofosu til kanalen.

Chris Goodson istemmer dette.

– Han var bedre enn oss alle, sier han.

Flere trenere og spillere Prince spilte sammen med har hjulpet FIFA med å gi ham de riktige attributtene, så også spillestilen i spillet skal ligne mest mulig.

Foto: KIYAN PRINCE FOUNDATION / X80001

Endret stadionnavn

Dette er ikke første gang talentet ble hedret. I 2019 byttet QPR navn på stadionet sitt fra Loftus Road til Kiyan Prince Foundation Stadium.

Den gang uttalte Dr Mark Prince – Kiyans far – hvor glad han var for støtten.

– Jeg vil at Kiyan skal bli husket, ikke for tragedien rundt hans død, men for alt han fikk til, sa han.

Til BBC sier han nå at å se sønnen i live på skjermen er sterkt.

– Det er emosjonelt. Jeg kan se han der. Jeg er veldig stolt, sier Prince.

Tidligere Manchester United- og QPR-spiller Rio Ferdinand mener gesten fra FIFA kan være et veldig viktig signal.

– Hvis bare én ser dette på FIFA, og legger ned kniven sin, så er det arven vi vil ha, sier han til BBC.