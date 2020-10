OSLO-DRAKT: I år kan du spille FIFA ikledd norsk design. Foto: AlsoKnownAs

Norsk team har designet drakter for FIFA 21

Årets utgave av FIFA er like rundt hjørnet. I spillets gatefotball-modus kan du kle deg i en norsk-designet Oslo-trøye.

Modusen, som har navnet VOLTA, ligner EAs gamle spillserie FIFA Street. Her spiller du på mindre baner, i urbane bymiljøer og det legges mer opp til å gjøre kule triks enn å slå strøkne langpasninger.

I arbeidet med å utvikle de spillbare draktene, tok EA kontakt med 15 designere i internasjonale storbyer - deriblant det kreative studioet AlsoKnownAs i Oslo.

Foto: AlsoKnownAs

– Vi ble kontaktet av FIFA, de hadde sett en del av våre prosjekter og ringte oss før sommeren. Vi ble helt målløse da vi ble spurt og synes prosessen har vært utrolig spennende, sier designer Even Suseg.

FIFA blir tilgjengelig fredag 9. oktober.

Sammen med fotograf Michael Ray Vera Cruz Angeles og regissørene Thomas Flått og Martin Kopperud har de prøvd å fange Oslos ånd i drakten, som har fått navnet Oslo Volta Kit.

– Det finnes så utrolig mange historier fra denne reisingen i Oslo, og alltid sammen med mennesker. Vi bestemte oss for å bruke de litt «old school» fargene og mønstrene fra setene på trikken i Oslo. Spesielt siden den har regnbuens farger, noe som representerer mangfold og samhold, noe som er ganske viktig i dagens sosiale klima.

Foto: AlsoKnownAs

Og de er i godt internasjonalt selskap. Blant andre byer som blir representert i VOLTA finner vi Paris, Sao Paolo og Dubai. Guttene håper også drakten skal bli tilgjengelig i den populære Ultimate Team-modusen senere i år.

Og hovedpersonene er klare på at FIFA har vært viktig for dem.

– Helt siden vi var barn har FIFA-spillene vært en del av livene våre, og for hver nye utgivelse var alltid interessen stor. Hver versjon har fått nok runder, og vil nok alltid se på det som et spill som bidro til mye sosialt samhold. Det er virkelig et spill som forener mennesker.

Publisert: 09.10.20 kl. 08:25

