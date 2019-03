GOMPENE MÅ REDDES: Det magiske Harry Potter-universet har blitt sluppet løs i den virkelige verden. Foto: Niantic/Portkey Games/Warner Bros. Entertainment

Redd gompenes verden i Harry Potter: Wizards Unite

Skaperne av Pokémon GO kombinerer virkelighet og fantasi i sitt nyeste mobilspill.

Publisert: 13.03.19 23:59







Kom aldri brevet ditt fra Hogwarts? Ingenting å bekymre seg over. Nå ønsker Niantic, skaperne av Pokémon GO, å invitere deg til et nytt eventyr fra J.K Rowlings univers: Harry Potter: Wizards Unite.

Redd Gompenes verden

Historien går i korte trekk ut på at du må hjelpe til med å redde karakterer og skapninger fra trollmann-universet i Harry Potter.

Grunnet ukjente krefter, kjent som «The Calamity», har gjenstander, monstre, mennesker og til og med minner fra trollmann verden dukket opp i nåtidens gompeverden. Det er opp til deg å gjøre verden normal igjen, sammen med de andre heksene og trollmennene.

Du starter i spillet som en rekrutt i Statute of Secrecy Task Force – en gruppe som har ansvaret for å holde magi skjult fra vanlige mennesker. Herfra og ut må du utføre en rekke jobber, slik som å fange magiske skapninger.

Så langt har vi kun fått små smakebiter på det nye mobilspillet, som du kan sjekke ut nedenfor:

Mye mer avansert enn Pokémon GO

Harry Potter: Wizards Unite blander spillelementer sammen med virkeligheten, dette inkluderer også hvordan du designer avataren din i spillet. I begynnelsen må du aktivere selfie-modus for å få på plass utseendet til avataren din, før du velger hvilket hus du støtter, tryllestav (lengde, tretype, fleksibilitet osv.,) og lager din minister ID.

Istedenfor Poké stops, vil dette spillet ha vertshus, hvor man kan samle opp mat og drikke for å få mer Spell Energy; som man trenger for å bruke trylleformler.

Mens du utforsker universet vil du oppdage mange forskjellige ingredienser som kan brukes til å brygge trylledrikker, disse finnes rundt omkring på kartet eller i drivhus og varierer ut ifra tidspunkt og værforhold.

Utviklerne har avslørt at man for første gang også skal få muligheten til å se steder slik som Ollivanders tryllestav butikk i sin helhet, gjennom en avansert AR (augmented reality)-opplevelse. Om vi får se flere kjente steder dukke opp har enda ikke blitt avslørt.

Spill med venner

Dette spillet lanserer også muligheten til å spille med andre, gjennom Wizarding Challenges som lar deg kjempe mot Death Eaters, Dementorer og andre magiske skurker. Dette kan minne litt om treningskamper i Pokémon GO, bare at venner her vil jobbe sammen istedenfor mot hverandre.

Utviklerne forteller at hver spiller også vil kunne velge et magisk yrke for å hjelpe dem i disse utfordringene.

Sjekk ut skjermbilder fra Harry Potter: Wizards Unite nedenfor:

Forhåndsregistrering for dette spillet er åpent på Google Play store for Android mobiler. Utgivelsesdatoen har enda ikke blitt annonsert.