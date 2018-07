KJENT DUO: Dennis Vareide og Preben Fjell har sammen drevet den største norskspråklige YouTube-kanalen; «Prebz og Dennis». Nå har Fjell (t.h) blitt far. Foto: David Engmo

«YouTube»-Prebz ble far

Publisert: 07.07.18 20:58

Preben Fjell (27) og samboeren Ida Isachsen Førsund (22) ble fredag foreldre til en gutt.

«YouTube»-profilen (27) delte nyheten på Instagram lørdag ettermiddag, etter å ha fått en sønn med samboeren Ida Isachsen Førsund (22) fredag.

– 6.7.2018. Velkommen til verden Olav, din lille rakker, skriver Fjell.

«Rakker» kan være en referanse til produksjonsselskapet «Rakkerfilm», som Fjell driver med YouTube-kollega Dennis Vareide (28). Sønnen virker isåfall til å være varmt velkommen til å ta etter faren når han blir eldre.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra de nybakte foreldrene lørdag kveld.

Paret, som har vært sammen siden 2015, annonserte på selveste julaften at de ventet barn sammen denne sommeren.

Avslutter YouTube-samarbeid

Fjell ble kjent som den ene halvdelen av YouTube-duoen «Prebz og Dennis» i 2015. Sammen med makkeren Dennis Vareide (28), som har vært å se som deltaker i «Farmen Kjendis» denne våren, har Fjell drevet den største norskspråklige YouTube-kanalen de siste årene.

I 2017 kom også spillefilmen «Prebz og Dennis - The Movie» .

I januar delte imidlertid Vareide nyheten om at duoen legger ned YouTube-kanalen. Kompisene har holdt det gående siden 2012, da de først begynte å lage underholdning av å spille spill mens andre ser på.

For to dager siden delte Vareide en video på kanalen, der han informerer om at siste live-streaming skjer «i mellom august og september en gang» .