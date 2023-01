STORSPILL PÅ TRAPPENE: «Hogwarts Legacy» er heftig debattert, før det i det hele tatt er tilgjengelig.

«Harry Potter»-spill skaper debatt: − Vanskelig

Harry Potter-spillet «Hogwarts Legacy» er rett rundt hjørnet, men fansen er delte. Flere oppfordrer til boikott, og norsk spillanmelder innrømmer blandede følelser.

Rune Fjeld Olsen er en av Norges mest fremtredende spillanmeldere. Han er blant de som drifter spillkollektivet Level Up Norge, og skriver også anmeldelser for NRK.

Da Olsen i en NRK-artikkel skulle trekke frem hvilke spill han gledet seg mest til i 2023, så var det en stor tittel som uteble. Mega-satsingen «Hogwarts Legacy» var ikke å finne på listen.

I stedet hadde Olsen lagt ved en notis, hvor han opplyste leserne om at dette var et av spillene han hadde vanskeligheter med å omtale. Han skriver at han ikke helt vet hvordan han som anmelder skal forholde seg til blant annet «Hogwarts Legacy».

I TVIL: Fjeld Olsen er usikker på om han vil anmelde det kommende Harry Potter-spillet.

– Jeg har en prinsipiell holdning om at kunst eksisterer for seg selv, uavhengig av hvem det kommer fra. Samtidig så eksisterer de ikke i et vakuum. Det er naturlig og sunt at vi som anmelder underholdningsprodukter har gjort oss opp noen tanker rundt omstendighetene til produktene, sier Fjeld Olsen til VG.

Så hvorfor er «Hogwarts Legacy» et kontroversielt spill?

Dette er en historie som strekker seg et stykke tilbake. I 1997 publiserte J.K. Rowling som kjent den første av syv bøker om Harry Potter. Samtlige av bøkene har blitt filmatisert, og franchisen har vært høyt elsket av både voksne og barn.

Mye har skjedd siden det.

Rowling har de siste årene gjort seg uspiselig for mange etter flere utspill i debatter rundt transpersoner og biologiske kjønn.

Dette har ført til at mange av hennes tidligere fans har tatt avstand fra Rowlings forfatterskap, og betegnet henne som en «TERF» «TERF»Forkortelse for «trans-exclusionary radical feminist». En feminist som ikke anser transkvinner som «ekte» kvinner. .

Rowling er stadig i diskusjoner på Twitter, og meldingene hennes fører til at blant annet britiske og amerikanske medier har lurt på hvor grensen hennes går. I julen virket det også som at 57-åringen har omfavnet TERF-betegnelsen, da hun la ut en tweet hvor hun ønsket en annen bruker «Merry terfmas».

Disse kontroversene er grunnen er altså grunnen til at Rune Fjeld Olsen ikke ville gi spillet særlig oppmerksomhet i artikkelen sin. Under normale omstendigheter ville han gledet seg til å skrive anmeldelse, men nå er han usikker på hva han vil gjøre.

– Transpersoners rettigheter er viktig for meg personlig, og noe jeg er opptatt av. Det å sette meg ned, og late som om kontroversen ikke eksisterer, ville vært utrolig vanskelig, sier han.

Tiden frem til lansering vil han bruke på å tenke seg om.

– Jeg er ikke ferdig debattert med meg selv heller. Det er komplisert og avansert. Det er en kollisjon mellom prinsippet mitt med å skille kunst og skaper, og hva jeg subjektivt tenker. Så dette er ikke en sak hvor jeg vet hundre prosent vet hva jeg mener.

Rowling ikke involvert i utviklingen

Dette var neppe PR-en Warner Bros. ønsket seg til jul. De jobber nemlig på spreng for å få spillet, som allerede har vært utsatt en rekke ganger, ferdig til lanseringsdato 10. februar.

Spillets hjemmeside kan fortelle at J.K. Rowling ikke er direkte involvert i utviklingen av «Hogwarts Legacy». Likevel baserer det seg på hennes univers, og teamet hennes har hatt en konsulentrolle i historie-utformingen.

På Twitter og Reddit får kommentarer som oppfordrer til boikott likevel tusenvis av likes. Fjeld Olsen mener at dette er en trøkk for dem som faktisk lager spillet.

– Her har du kunstnere og kreative personer som legger sjelen sin i et spill de er glad i. Det er jo ikke deres skyld. Dette teamet har vært tydelige på at transkvinner er kvinner og transmenn er menn. Så det må også med i vurderingen her.

– Hvor står du akkurat nå? Vil du anmelde det, tror du?

– Jeg er usikker. Dette har jeg lyst til å diskutere med andre på NRK, og vi diskuterer det også i Level Up Norge. Der har vi et «community» «community»Engelsk for fellesskap/miljø. som inkluderer flere transpersoner, og hvor vi er opptatt av at alle skal være velkomne. Så vi har noen tøffe og vanskelige vurderinger, men også viktige.