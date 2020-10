Foto: InnerSloth

Skyhøye tall for «Among Us»

Det som flere steder blir omtalt som et av årets spill nyter suksess på flere plattformer.

Nå nettopp

Spillet er nemlig høstens mest nedlastede mobilspill i både AppStore og Google Play. Mellom juli og september ble gratis-versjonen av appen lastet ned over 100 millioner ganger, skriver nettstedet The Verge.

I Steam er PC-versjonen for øyeblikket også det fjerde mest populære spillet, etter Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 og PUBG.

Selv om spillet først kom på markedet i 2018, så har ikke populariteten tatt ordentlig av før i midten av 2020. Da tok spillet til gjengjeld virkelig av. I tillegg til solide nedlastningstall, kunne YouTube i september avsløre at Among Us-innhold i en eller annen form var blitt sett svimlende 4 milliarder ganger.

Mange spekulerer at en pandemi ikke akkurat skader for et onlinespills popularitet, og tallene begynte for alvor å stige da flere kjente streamere begynte å spille.

Call of Duty: Warzone opplevde en lignende effekt etter lanseringen tidlig i corona-perioden.

Foto: InnerSloth

Konseptet i Among Us er som følger:

Sammen med 4–10 andre spillere blir du plassert på en romstasjon, hvor det må utføre diverse oppgaver av mannskapet, altså dere. Men for å få litt fyr i teltet har én eller flere spillere som mål å sabotere romstasjonen. Fellesskapet må derfor samarbeide å finne ut hvem som er sabotør og hvem som er vanlig arbeider.

Dette kan naturligvis føre til hete diskusjoner og kaotiske situasjoner. Og som om ikke det var nok har det nå blitt laget en nedlastbar modifikasjon som tillater så mye som hundre spillere å spille samtidig. Lykke til med å finne ut hvem som er sabotør.

Publisert: 19.10.20 kl. 11:59