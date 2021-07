REAGERER: Programleder og komiker Stian Blipp er en av dem som reagerte på uttalelsen. Foto: Harald Henden, VG

Reagerer på statsministerens gaming-uttalelse: − Uheldig

Stian Blipp reagerer på at Erna Solberg nevner gaming i samme setning som ekstreme miljøer i en kommentar om 22. juli. – Jeg trekker ikke direkte paralleller mellom det å game og ekstreme miljøer, svarer Solberg på Twitter.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et intervju med VG om 22. juli sier statsminister Erna Solberg (H) at vi trenger «bedre virkemiddel, særlig for å nå de som sitter på gutterommet, driver med gaming og kommer inn i ekstreme miljøer.»

Kommentaren har fått flere gamere til å reagere, blant dem Stian Blipp fra podkasten «Nerdelandslaget». Han mener Solberg bommer i sin omtale av gamere.

– Jeg velger og håper å tro at vår statsminister mener at det generelt sett er vanskelig å nå individer som sitter isolert med internett som eneste kontaktpunkt og ikke gamere. Så er det klart uheldig å hive ordene «ekstremisme» og «gaming» inn i samme setning. Det være seg fra vår statsminister eller noen andre, skriver Stian Blipp i en SMS til VG.

Blipp, er lidenskapelig opptatt av gaming, og sammen med makker Andreas Hedemann driver han podkasten «Nerdelandslaget». Duoen postet denne twitter-meldingen etter statsministerens uttalelse:

Det har kommet flere reaksjoner på Twitter. Der svarer også Erna Solberg på kritikken:

– Jeg trekker ikke direkte paralleller mellom det å game og ekstreme miljøer. Jeg sier jeg ønsker meg bedre virkemidler for å nå de som sitter og gamer og blir trukket inn i ekstreme miljøer. Alene aktivister, radikalisert på nettet er de det er vanskeligst å få oversikt over, skriver Erna Solberg på Twitter.

Hun skriver også at hun ikke har problemer med å anerkjenne gaming både som læring, sport og sosial arena.

Statssekretær på statsministerens kontor Rune Alstadsæter utdyper Solbergs presisering overfor VG.

– Det er vanskeligere å nå individer som sitter isolert med internett som eneste kontaktpunkt. En utfordring er mennesker som lever i utenforskap og som blir radikalisert via ulike forum og sider på nett. Vi må gjøre enda mer for å nå disse menneskene - og hindre at de blir radikalisert, skriver han i en sms.

Alstadsæter sier kommentaren ikke var en kritikk av gaming og at regjeringen har jobbet systematisk siden 2013 for å bekjempe hatprat og ekstremisme.

– Vi har satt i gang konkrete tiltak som skal treffe folk i alle aldre, men dette er arbeid som aldri tar slutt, sier han

Tidligere i sommer sa Blipp til VG at han så et skifte i samfunnets holdninger til gaming. Blipp sier onsdag at gaming er et direkte fristed og en viktig del av mange unges hverdag.

– Det har historisk sett vært et fristed og en lekeplass som unge har måttet forsvare sin rett til å leke på. I en tid hvor vi trenger å oppmuntre til at voksne involverer seg og viser interesse for barnas spillhobby, og ikke minst belyser de enorme positive effektene det kan ha, skriver Blipp.