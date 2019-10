Spillekspert om Fortnites nedetid: – Tror folk kan slappe av

Søndag ble en rekke spillere utsatt for full forvirring da Fortnite gikk i svart. Redaktør i Gamer.no tror imidlertid spillutvikleren bare gjør det ekstra spennende før de lanserer større endringer.

Den tiende sesongen av online dataspillet Fortnite ble søndag avsluttet på spektakulært vis. Etter et såkalt live event, med tittelen «The End», ble spillerne møtt av en svart skjerm og et svart hull, etter å ha blitt bombardert av raketter.

Også spillets sosiale medier-kontoer har gått i svart. Det har etterlatt en rekke spillere i full forvirring, og flere er bekymret for at Fortnite nå er historie.

Det tror ikke redaktør i Gamer.no, Audun Rodem.

– Mest sannsynlig er det en veldig smart måte å få oppdatert kartet på. Det er ikke uvanlig at serveren tas ned når de gjør større endringer. Etter ryktene å bedømme skal de gjøre nettopp det, så da lager de litt mer fyrverkeri, og det er gøy.

Han anslår at det i løpet av natten vil åpnes for å spille igjen.

– Men de er jo så sprø at de kan fortsette enda lenger, sier han.

Han mener spillutvikler Epic Games er svært flinke til å holde spillerne interesserte på denne måten, noe man ikke har sett i onlinespill som Fortnite tidligere.

Dette er «Fortnite»: «Fortnite Battle Royale» er et gratis multiplayer-spill utviklet av Epic Games.

Spillet ble utgitt i 2017 og er kompatibelt med Microsoft Windows, MacOS, PlayStation 4 og Xbox One. Spillet kom også ut på iOS i april 2018 og kommer snart til Android.

I «Fortnite» spilles det alle mot alle og det kan være så mye som 100 spillere av gangen. Det er om å gjøre og være den siste overlevende. Kampene utspiller seg på en forlatt øy.

Man kan bygge egne broer, murer og fort inne i spillet dersom man samler inn trær, murstein eller stål som byggematerialer.

– Har folk grunn til å være bekymret for at Fortnite er over?

– Nei, det tror jeg det er veldig liten sjanse for. Det virker ikke som en naturlig måte å avslutte et spill på, når det er så suksessrikt.

– Jeg tror folk kan slappe av.

Tidligere i år fikk Norge sin første verdensmester i Fortnite. 16 år gamle Emil Bergquist Pedersen vant 13 millioner kroner for bragden:

E-sport-skribent for finansmagasinet Forbes, Paul Tassi, tror heller ikke dette er slutten for suksesspillet. Han mener også at dette er nedetid for serveren inntil det kommer et nytt kart i spillets ellevte sesong.

– De dårlige nyhetene er at vi har ingen anelse om når dette kartet kommer i spillet, eller når serverne kommer tilbake eller når vi ser noe annet enn dette svarte hullet, som ikke ser ut til å endre seg eller bli større.

Han skriver at det vanligvis kun tar noen få timer før nedetiden er over, men at det på grunn av potensielt store endringer kan ta enda lengre tid.

SUKSESSPILL: Fortnite har siden 2017 rukket å blitt et av verdens mestspillende dataspill. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

