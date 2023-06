HADDE «MISTET HODET»: Youtuber MrBeast reagerer på Twitchs nye retningslinjer.

MrBeast protesterer mot Twitch

Nye retningslinjer fra streamingtjenesten Twitch får influenceren til å reagere.

Kortversjonen Strømmetjenesten Twitch oppdaterer retningslinjene, noe som fører til sterke reaksjoner blant store innholdsprodusenter.

Nye regler inkluderer restriksjoner på logoer, samt forbud mot visse typer annonser direkte i strømmen.

Tidligere Twitch-ansatt Theo Browne mener de største strømmerne vil bli særlig berørt av endringene.

Populære strømmere som Asmongold og MrBeast oppfordrer til boikott av plattformen.

Twitch planlegger nå å omformulere retningslinjene, men har ikke spesifisert hvilke endringer som vil bli gjort. Vis mer

Twitch er i hardt vær, etter å ha oppdatert retningslinjene sine.

Dette er de nye reglene fra Twitch:

Logoer får ikke ta mer enn 3 prosent av skjermen. Videoannonser direkte i streamen er ikke tillatt. Visningsannonser direkte i streamen er ikke tillatt. Lydannonser direkte i streamen er ikke tillatt.

Se eksempler her:

Tidligere Twitch-ansatt Theo Browne sier til gamingnettstedet Kotaku at dette i hovedsak rammer de store innholdsskaperne.

– Det er det som er skummelt. De 100 største streamerne på Twitch har nettopp fått beskjed om at de ikke får lov til å tjene 80 prosent av inntekten sin på måten de er vant til. Det vil få store konsekvenser, skal Browne ha sagt.

Og det får det.

Twitch-streamere reagerer

Den populære streameren Zack «Asmongold» Hoyt, oppfordrer allerede til boikott. Hoyt har 3,4 millioner følgere på Twitch.

En av verdens størst youtubere, Jimmy «MrBeast» Donaldson (25) henger seg på. På Twitter skriver han:

– Hei, Twitch. Hva med å hjelpe innholdsskaperne med å tjene mer, i stedet for å begrense hva de tjener? Virker mer logisk.

I en nå slettet post skal han så ha skrevet at han nå frister til å streame på en konkurrentene plattform. Det melder Forbes.

«Jeg er ikke engang en Twitch streamer», skal det ha stått i tweeten. Før Donaldson skal ha lagt til at han hadde mistet hodet hvis YouTube hadde gjort noe lignende.

Han skal ha begynt å følge Twitch-konkurrenten «Kick».

Innstrammingene fra Twitch skal også ramme veldedighets-streams, ifølge advokat og streamer Noah «MyLawyerFriend» Downs.

Veldedige organisasjoner tilbyr streamere den type annonser som ikke lenger tillates, for at seerne av streamen skal donere penger til dem, forklarer han i et blogginnlegg.

Twitch skal omformulere

Nå lover Twitch å omformulere retningslinjene. De er likevel ikke helt tydelige på hva de vil endre.

«Vi vil varsle nettverket når vi har oppdatert språket» skriver tjenesten i en lengre twitter-tråd.

