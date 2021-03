Foto: Thomas Andreassen

Reddet «TG» fra konkurs: − Rørende

For andre år på rad er tradisjonsrike The Gathering avlyst. Arrangøren takker nå deltagerne for at de fortsatt er i live.

Av Jonathan Falk

Hver påske pleier datafesten The Gathering i gå av stabelen i Vikingskipet på Hamar, og opp mot 5.000 dataglade unge og voksne samles for å game, hacke og alt som hører med.

Det var før covid-19.

Pandemien satte nemlig en stopper for fjorårets planlagte 25-årsjubileum, og i desember ble det klart at også årets arrangement utgikk.

– Det har vært tøft. Det var tøft i fjor, og det var mye sinne og frustrasjon blant både deltagere og crew, sier Simon Eriksen Valvik, som står på arrangør-siden for «TG».

Det har både vært usikkert om de faktisk fikk gjennomføre, og om de taklet å stå med store økonomiske tap.

– Ville vi overleve dette, spør han retorisk.

TAKKNEMLIG: Simon Eriksen Valvik, her i Vikingskipet under The Gathering i 2017. Foto: Audun Braastad / NTB

Reddet av deltagerne

I år som i fjor har kalaset i Vikingskipet blitt erstattet med digitalt opplegg. Men at de faktisk har overlevd var slett ingen selvfølge. Etter første nedstenging var prognosene katastrofale, og støtteordningen fra regjeringen alene var ikke nok til å holde skuten flytende.

Eriksen Valvik forteller at de derfor måtte ta den lange turen til deltagerne med billett, og fortelle at hundre prosent refusjon av alle billetter ville betydd slutten for «TG».

Tilbudet deltagerne fikk ble derfor å flytte billetten til 2021, eller få tilbake halve summen, noe en femtedel valgte å gjøre. Et lite antall gode samaritaner valgte til og med å donere hele summen.

– Det var veldig rørende for oss å se, sier Eriksen Valvik.

Et underskudd var aldri til å unngå, men etter å ha regnet seg frem til hvor smertegrensen lå, forteller Eriksen Valvik at «TG» ønsket å gjøre opp for seg. Deltagerne som i fjor valgte å få tilbake 50 prosent av summen, har i år har fått tilbud om å få tilbake den resterende halvparten.

– Det var en glede. Det at unge mennesker velger, med foreldresamtykke, at vi skal få lov til å beholde de pengene, det er det ultimate beviset på at folk setter pris på arrangementet.

Så langt har 13 prosent av deltagerne valgt å igjen flytte billetten sin, nå til 2022. Det ble aldri lagt ut billetter til årets arrangement, som er digitalt og åpent for alle fra og med onsdag kveld.

Avhengig at neste støtteordning

For øyeblikket har The Gathering, som er en ideell organisasjon, mulighet til å planlegge for et forhåpentligvis virusfritt arrangement neste år.

De er likevel helt avhengige av at kulturdepartementet innvilger deres søknad om videre støtte. Søknaden de nå forbereder er til en stimuleringsordning som er for tiltak frem til 1. juli.

Eriksen Valvik er optimist.

– Vi har god kontakt med departementet. Abid Raja var faktisk med på å åpne fjorårets «TG». Vi føler at vi blir sett og hørt, så vi krysser fingrene. Men vi har jo ingen garantier, så hvis vi ikke omfattes av denne ordningen, så må vi flagge våre behov.