Mener «Fortnite» markerer et skille

Til tross for ny PlayStation og ny Xbox, så tror flere eksperter mye av gamingens fremtid ligger et annet sted: Nemlig i mobilen din.

I 2018 sto mobilspill for halvparten av pengene vi brukte på spill. Nettstedet Newzoo har spådd at mobilspill-industrien ville passere 100 milliarder dollar i inntjening innen 2021. Mobilspillere utgjør også halvparten av alle verdens gamere.

Fremtiden for gaming på mobil ser med andre ord lysere ut enn noen gang.

Et eksempel på spill som har tatt spesielt av er «Among Us». I høst har det hektiske multiplayer-spillet, hvor en gruppe i plenum skal prøve å avsløre hvem i gjengen som egentlig er sabotør, vært høstens mest nedlastede app, både på iPhone og Android.

Mellom juli og september ble gratis-versjonen av appen lastet ned over 100 millioner ganger.

– Among Us er et spesielt eksempel. Det kom ut i 2018, men tok av etter at en streamer innså potensialet. Det er et enkelt spill, det er ikke polert og det er mange bugs, men det er fremdeles det folk spiller, sier Audun Rodem, som er redaktør for Gamer.no.

Han trekker også frem en annen gigant.

– Fortnite var kanskje det første fullgode konsollspillet som kom til telefon. Dette er spill som har hatt en «stayerkraft», det er ikke bare et blaff, sånn som «Angry Birds».

Rodem mener de store spillutviklerne nå begynner å se potensialet som ligger i mobilmarkedet, og trekker frem store selskap som Activision Blizzard (World of Warcraft og Call of Duty).

– Det er helt tydelig at det satses på mobil, som de ser på som et utappet marked. Spørsmålet er om modellen deres funker i lengden, sier han.

For business-modellen til mange mobilspill er kontroversiell: Å skaffe seg spillet er ofte billig eller gratis, og det legges heller opp til at du kan kjøpe oppgraderinger for mindre summer for å skaffe deg en fordel. Såkalte «loot boxes».

– Hvis land begynner å slå ned på «loot boxes», så sliter de. Hvis for eksempel Kina skulle lagt ned et forbud så er det krise for modellen.

«Loot boxes» har vært en het potet i flere land, og for eksempel Nederland og Belgia har de strammet inn reglementet på denne typen virksomhet i spill fordi det strider med landets gambling-lover.

Tilgjengelig for alle

– Hvordan vil du si standingen til mobilspill er kontra tradisjonelle konsoll- og PC-spill? Vil mobil kunne utfordre?

– Den er både og. Vi i Norge sitter jo litt i en boble. Vi har god råd, og hver gang det kommer et nytt spill så kan vi kjøpe det til fullpris. Sånn er det ikke i fattigere land, så hvis du kan gi ut et spill gratis på mobil, så er det lettere å selge det inn, sier han

– Så det blir mer tilgjengelig når alle som har en telefon kan delta.

Det er ifølge Rodem også langt mindre kostbart å utvikle spill på mobil per i dag, og at mange telefoner er mer enn kapable til å kjøre dem godt.

– Jeg ser for meg at konsoll og mobil vil kunne leve sammen i fremtiden.

– Men hvis vi om 50 år ser tilbake, hva er det vi vil se på som det første virkelig store spillet til å sparke i gang mobilspill-sirkuset?

– Hmm. Jeg vil nok si Fortnite, sier han.

