Spillverden vil bekjempe rasisme. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Call of Duty» tar kraftig rasisme-oppgjør

Utviklerne bak spillserien gjør sitt for å ta opp kampen mot rasisme og hets.

Maria Rud Halvorsen

Jonathan Falk

Nå nettopp

I etterkant av drapet på George Floyd har det vært omfattende demonstrasjoner både i USA og andre steder i verden. Flere selskaper lover nå å gjøre mer for å bekjempe rasisme. Onsdag skrev spillutvikleren Infinity Ward på Twitter at det ikke er noen plass for rasistisk innhold i deres spill.

Det var Gamer.no som omtalte saken først.

De skriver videre at de daglig utestenger tusenvis av rasistiske og hatorienterte navn, men at de vet at de må gjøre mer. Derfor skal selskapet blant annet innføre ytterligere rapporteringssystemer i spillet for å øke antallet utestengninger.

Spillere får opp «black lives matter»-plakat

Da battle royal-modusen «Call of Duty: Warzone» ble tilgjengelig tidligere i år, ble det en umiddelbar hit. Spillet hadde 50 millioner nedlastinger bare første måneden, og med så mange spillere vil selskapet nå altså skaffe seg mer kontroll over hva som kan ytres.

De skal også innføre filtre og strengere restriksjoner på navn og øke mengden permanente utestengninger for å fjerne folk som gjentatte ganger bryter reglene.

Ifølge The Verge har Infinity Ward nå også publisert en oppdatering hvor spillere får opp en «black lives matter»-plakat når de åpner spillet.

Etter siste oppdatering får spillere opp denne plakaten. Foto: Eivind A. Haugen

I plakaten står det:

«Fellesskapet vårt lider. De systematiske urettferdighetene fellesskapet vårt opplever er nok en gang aktuelle. Call of Duty of Infinity Ward står for likhet og inkludering. Vi står opp mot rasismen og urettferdigheten vårt svarte community opplever. Helt til vi får en forandring, og svarte liv verdsettes, vil vi aldri få det fellesskapet vi etterstreber.»

Publisert: 05.06.20 kl. 11:29

