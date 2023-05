STORE LOVNADER: Naughty Dog-sjef Neil Druckmann teaset det nye «The Last of Us»-spillet for et år siden. Fansen venter enda.

«The Last of Us»-fansen skuffet etter presentasjon

Under en presentasjon onsdag viste PlayStation frem hva som jobbes med for tiden. Ikke alle var fornøyde i etterkant.

Onsdag kveld holdt Sony Interactive Entertainment en storstilt digital presentasjon av spillprosjekter i arbeid.

Selskapet lokket på forhånd med nyheter om «PlayStation 5- og VR 2-spill i produksjon fra de beste selskapene i verden».

Ingen «The Last of Us»-oppdatering

Siden annonseringen for et år siden har fansen ventet tålmodig på nyheter rundt et selvstendig multiplayer-spill satt til «The Last of Us»-universet.

Den såkalte showcasen var den tilsynelatende perfekte anledningen til å lette litt på sløret. Fansen må imidlertid vente litt til.

Et vell av titler ble teaset, annonsert og gjort stas på, men noe TLOU-relatert stoff kom aldri. Både på Twitter og på Reddit har flere luftet sin frustrasjon.

«Spider-Man»-gameplay

Dette er første gang PlayStation har en showcase siden april 2021, og sett i retrospekt ble dette en smått legendarisk presentasjon.

Den gang ble det avslørt at spill som «Spider-Man 2» var på vei, og det var dette som ble viet mest tid under årets presentasjon.

I omtrent et kvarter fikk seerne onsdag kveld se gameplay gameplayOpptak av noen som faktisk spiller. fra spillet, som kommer i høst. I snutten gjøres det tydelig at det er Kraven the Hunter som er er hovedskurken, en russisk krypskytter, som vender snuten mot New York.

Venom og Miles Morales spiller også sentrale roller i snutten.

SE VIDEO UNDER:

Ellers uteble de helt store titlene fra presentasjonen, selv om rykter om «Ghost of Tsushima», «Wolverine» og «Bloodborne» har florert i lengre tid.

Fans av klassiker-serien «Metal Gear Solid» kan dog se frem til en splitter ny versjon av «Metal Gear Solid 3: Snake Eater».

Nesten 20 år etter originalspillet lover Konami at de jobber hard for å gjenskape magien fra den gang.