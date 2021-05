GAMER: Stian Blipp er lidenskapelig opptatt av spill, og skal nå samle inn penger for mental helse. Foto: Harald Henden

Skal streame i 50 timer for mental helse

For å markere viktigheten av å ta vare på sin mental helse, skal «Nerdelandslaget» ha en 50 timer lang innsamlings-sending. – Håper å nå en million, sier programleder Stian Blipp.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

Klokken 18. fredag kveld går streamen live, og i samarbeid med Mental Helse Ungdom skal gjengen bak podkasten «Nerdelandslaget» holde på til klokken 20.00 på søndag. Stian Blipp er en av initiativtagerne, og skal holde sendingen gående med sine makkere, samt et stort knippe gjester.

– Akkurat nå er jeg mest nervøs for om sendingen faktisk starter når vi trykker på knappen, sier Blipp til VG fredag formiddag.

Blipp forteller spill har vært med på å gjøre det lettere for han å snakke om ting opp igjennom. Og det er det prosjektet handler om: nemlig å «snakke om det»

– Fra jeg var barn frem til i dag har spill vært utrolig positivt. Du har en mulighet til å rømme litt fra den virkelige verden. Og så har du det sosiale med det, som jeg har nytt godt av. Mange av vennene mine bor rundt omkring i Norge, og mens vi har spilt har vi kunnet snakke sammen om «ekte ting». Det er der jeg synes spill er så fint.

KLART FOR STREAM: Lokalene ved Vulkan i Oslo gjøres klare for en 50 timer lang sending. Foto: Mental Helse Ungdom

Han mener også at spill gjør at det kan oppleves tryggere for unge å snakke om de vanskelige tanker.

– Du har liksom noen retrettmuligheter. Du kan si at «du, ting er litt tungt om dagen». Og hvis du synes ting blir litt for nært, så kan du i spillet si «Oi, skal vi gå bort til den tingen der», sier han. Og nå vil han hjelpe andre til å øve seg på å ta opp disse tingene.

– Vi skal snakke om det å tørre å snakke om det, for det er mange grunner til at vi ikke gjør det.

Mens sendingen pågår vil seere ha mulighet til å donere penger, som går til Mental Helse Ungdom. Programlederen nøler litt når VG spør hva som er målsettingen, men han våger likevel å komme med et ønske.

– Jeg håper vi kan nå én million kroner, sier Blipp.

Kult å være nerd

Innom sendingen kommer kjendiser som Martha Leivstad, Hasse Hope og Aksel Hennie, som alle skal fortelle om sitt forhold til psykisk helse og gaming.

– Har det blitt litt kult å være nerd?

– Jeg tror det! Vi mener jo at nerder kommer i alle farger og fasonger. Stereotypen fra da jeg vokste opp var jo en uflidd person med dårlig sosiale antenner. Men på Discord-serveren vår har vi 10.000 følgere, og dette er jo faktisk legen som tar blodprøven din, politimannen i gatene, havforskeren, piloten ... Du har hele spekteret. Det de har til felles er at de finner forbanna mye glede i å spille.

KOMFORT: Arrangørene skal rullere på å være foran skjermen, og når de er på så gjelder det å sitte behagelig. Foto: Mental Helse Ungdom

– Betyr mye for mange

Line Toft, kommunikasjons- og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom er veldig spent på arrangementet, men måler ikke suksessen utelukkende i økonomi.

– Dette har flere sider. Det er lett å snakke om at vi vil ha penger til saken vi jobber med, men det er nesten litt på siden. Det å nå ut til målgruppen «Nerdelandslaget» når ut til, det jobber vi mye med. Det er ikke så lett for oss på egen hånd. Så vi er veldig spent på om vi klarer å gjøre en forskjell.

Hun er klokkeklar på at gaming har spilt en viktig rolle for unge, og deres psykiske helse, i pandemi-året som har gått.

– Jeg tror det har betydd veldig mye for veldig mange. Det er en stor del av fellesskapet for mange.

Hun mener i likhet med Blipp at gamingen kan gjøre det lettere å åpne seg for venner.

– Det å kunne holde på med noe helt annet kan få samtalen til å flyte litt lettere. På samme måte som når man kjører bil, så flyter praten litt lettere når man ikke sitter og ser på hverandre. Og så tror jeg det er mange som finner hverandre når man gamer online. Noen du har en kjemi med.

Trenger du noen å prate med?

Mental Helse kan nås på 116 123.

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14 – 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).