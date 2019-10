SORT HULL: Dette har Fortnite-spillere verden over blitt møtt av det siste døgnet. Foto: Skjermdump

Lekket video skal vise nytt Fortnite-kapittel

I et døgn har frustrerte spillere blitt møtt av et sort hull inne på det populære spillet. Nedetiden skal skyldes en større oppgradering, og det ser ut til å dreie seg om en ganske stor overhaling.

I går kveld, norsk tid, fikk spillere verden over en stor overraskelse da Fortnite gikk i svart. Et såkalt verdensevent tok slutt, og etter å ha blitt bombardert av grafiske raketter, ble spillerne blåst til himmels, og bare et sort hull gjensto på skjermen. Slik ser også spillets sosiale medier-kontoer ut.

Selv om flere fryktet at dette var slutten, blant annet fordi selve eventet hadde navnet «The End», beroliget spilleksperter med at det hele nok dreier seg om en oppdatering av spillet.

– Mest sannsynlig er det en veldig smart måte å få oppdatert kartet på. Det er ikke uvanlig at serveren tas ned når de gjør større endringer. Etter ryktene å bedømme skal de gjøre nettopp det, så da lager de litt mer fyrverkeri, og det er gøy, fortalte Gamer.no-redaktør Audun Rodem til VG søndag.

Nå som nedetiden har vart i et helt døgn, har forventningen dog gått over i frustrasjon. Men ventetiden har ikke vært helt uten drypp av spenning.

Det svarte hullet har glimtvis gitt fra seg flere tall, som engasjerte spillere har oversatt til hittil fire setninger, som til oversatt til norsk er følgende:

«Jeg var ikke alene. Andre er utenfor løkken. Dette var ikke kalkulert. Nullpunktet er nå uunngåelig»

I tillegg sirkulerer det en video som skal være en lekket trailer fra det som kommer. Det var lenge ventet en sesong elleve at spillet, men nå ser det ut som om det blir et kapittel to i stedet. Det betyr større endringer og et helt nytt kart. Videoen som først ble delt er nå slettet, men den er publisert på andre sider, blant annet her.

I videoen ser man at mye foregår i vannet, samtidig som spillerne kan benytte seg av båter. Der dukker også nye skins opp, og muligheten til å bære skadede partnere. Spillere får tilsynelatende også nye måter å stige i nivå på. Norske GameReactor skriver at traileren er lekket som følge av at det ble mulig å laste ned oppdateringen i Kina.

Publisert: 14.10.19 kl. 22:00







