STUDIE: UiA tilbyr fra høsten 2021 et årsstudium i akademisk esport. Foto: Aaron Favila / AP

Vil ha esport som bachelorgrad

Høsten 2021 blir det mulig å søke på årsstudium i såkalt akademisk esport ved Universitet i Agder. Videre jobbes det for å gjøre programmet til en bachelorgrad.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

Årsstudiumet gir deg to ganger 30 studiepoeng, og vårsemesteret 2022 vil bli det første av sitt slag i Norge, og muligens også Europa.

– Jeg håper dette kan være for alle. Folk som er nysgjerrige, unge gutter og jenter som kommer rett fra videregående skole og du har kanskje for eksempel lærere som ønsker å kunne litt om hva ungdommene i klasserommene deres holder på med. Det er et bredt spekter, sier Rune Andersen, som er fagansvarlig for studiet.

Esport er allerede et valgfag ved flere ungdoms- og videregående skoler i Norge. Andersen mener likevel at man må videreutvikle potensialet.

– Spillenes motiverende rolle har vi visst om lenge, men det å nyttiggjøre seg denne kraften på en god pedagogisk måte har vært vanskelig. Man har nesten brukt det som en belønning. Da man begynte med dataspill i skolen, så var det mest for dem som helst ikke skulle være i klasserommet, sier han.

Han er klinkende klar på at samfunnet må begynne å ta spill på alvor, og bruker flere eksempler på hvordan unge tilegner seg kunnskap gjennom ulike segmenter i gamingen.

ANSVARLIG: Rune Andersen er fagansvarlig ved studiet. Foto: Universitetet i Agder

– Man lærer åpenbart ting som språk og strategi, men rapporter viser også at nye generasjoner scorer mye høyere enn tidligere innenfor ting som kartkunnskap. Og det er jo fordi nesten alle dataspill inneholder en eller annen form for kart.

Likevel handler ikke studiet bare om det å faktisk spille. I sin beskrivelse skriver UiA følgende:

«Foruten spill-delen, fokuserer UiAs program i E-sport på verdier og fysisk fostring, som vil føre til positiv profilering av gode, akademiske forbilder.»

Emnene studentene skal lære om er ting som treningslære, kommunikasjon, sosial interaksjon, spilldesign, psykologi og samarbeid.

Håper på bachelorgrad

Andersen håper også studiet kan hjelpe unge som føler seg umotiverte for skolen.

– Hvis jeg som spillinteressert begynner på videregående og er dønn umotivert, så kan det hende jeg oppdager et programfag som heter esport. Og når jeg skal videre på universitetet så er det et utdanningsprogram som heter akademisk esport, hvor for eksempel to timer av dagen min går med til min utvikling i et spill jeg liker.

– Det kan hende det er triggeren noen unge trenger for å velge å ta høyere utdanning. Og at de da kan akseptere at det kommer fag de normalt sett ikke ville tatt, når de kommer i en kontekst de kan leve med, sier han.

Nå jobber flere av skolens institutt med en søknad til universitetet om å få utvidet årsstudiet til et bachelorprogram, med 30 studieplasser. Når søknaden sendes i april, må den godkjennes av UiA.

Hinderet kan likevel da bli at disse 30 studieplassene må flyttes fra andre studieområder, med mindre kunnskapsdepartementet velger å bevilge nye plasser.