RETT TIL TOPPS: Casper Notto løfter trofeet på scenen i Taipei, etter å ha gått seirende ut av verdensmesterskapet i dataspillet Hearthstone. Foto: Helene Kristiansson

Norske Casper «Hunterace» (18) er verdensmester: – Pengene er ikke viktig

Etter en helt ellevill finale i verdensmesterskapet denne helgen i Taipei, kunne en nordmann kalle seg verdensmester i Hearthstone. Premiepotten lyder på hele 250.000 dollar – eller drøye 2,2 millioner kroner.

Det er få prestasjoner innen norsk e-sport som kan måle seg med det Casper «Hunterace» Notto fra Oslo har oppnådd i e-sport-grenen Hearthstone – det nettbasert kortspillet Hearthstone som kan skilte med 100 millioner spillere.

– Uvirkelig

I finalen spilte han mot tyske Torben «Viper» Wahl, som absolutt ikke var ute etter å gjøre det enkelt for nordmannen. Finalen beskrives som en av de mest dramatiske noensinne.

– Det føles helt uvirkelig, jeg var nervøs helt inn til siste sekundet, sier en lettet og glad Notto til VG.

Han har fått et par dager på å komme seg fra seieren, men planen er fortsatt hektisk og allerede gjør han seg klar til kvalifiseringen av neste turnering. På spørsmål om den enorme pengepremien er unggutten ydmyk.

– Pengene er ikke så viktig for meg. Det føles stort å oppnå noe jeg har jobbet utrolig hardt for og jeg er takknemlig for at jeg får drive med det jeg elsker, pengene kommer etter.

Hearthstone er utviklet og utgitt av Blizzard Entertainment, kjent for spill som World of Warcraft og StarCraft og Diablo-serien.

Håper det kan inspirere

Det er kun et fåtall andre nordmenn som hevder seg på verdenstoppen i e-sport, men Notto håper at hans prestasjoner kan inspirere andre nordmenn til å tørre å satse.

– Det har selvfølgelig vært oppturer og nedturer når det kommer til å satse på dette, spesielt i Norge. Men jeg har også opplevd mye støtte. Både fra familie, i Hearthstone-miljøet og i klubben Nordavind DNB. Det har betydd mye for meg, forteller Notto.

Daglig leder i e-sport-klubben Nordavind DNB, Stein Wilmann, er enig med sin utøver.

– Jeg håper Caspers prestasjon i Taiwan videre motiverer våre egne og andre norske utøvere til å ta de siste stegene. I norsk kontekst er det en av de største e-sportsbragdene, og vil antagelig være det en god stund til. Først og fremst demonstrerer det at selv om vi er et lite land, er det mulig å nå helt til topps internasjonalt.

– Dernest håper jeg det bidrar til å øke interessen blant andre enn kjernepublikumet for e-sport, da også i mediene. To viktige elementer jeg ser på som essensielle for å motivere nye utøvere, og samtidig utvide økosystemet i Norge, sier han.

