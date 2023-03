SEKK-ULASJONER: Fansen er uenige om ryggesekken i bakgrunnen er et plantet hint fra Troy Baker eller ikke.

«The Last of Us»-fansen uenige om TikTok-detalj

Et par TikTok-videoer fra Troy Baker, kjent som Joel i «The Last of Us»-spillene, har satt fyr på spekulasjonene om spill nummer tre.

– Jeg gjør som en skuespiller gjør, og lærer meg linjene mine, sier Baker i én video, før han holder opp et tomt ark til kamera.

På seg i begge videoene har han en såkalt performance capture performance captureMotion capture eller performance capture er en metode innenfor film/spillproduksjon, hvor en ekte skuespillers bevegelser og ansiktsutrykk filmes og overføres til en digital karakter. Gollum i «Ringenes Herre» er kanskje det mest berømte eksempelet på performance capturing. -drakt, noe som tyder på at han spiller en digital karakter, for eksempel i et spill.

Videoene har i hvert fall satt fart «The Last of Us»-fansen. De er nemlig mer enn klare for nyheter rundt det tredje spillet i franchisen, tre år etter at spill to ble utgitt.

Men fansen har bitt seg merke i en annen detalj.

I en annen video henger det nemlig en sekk i bakgrunnen, og enkelte brukere poengterer at sekken prydes av «The Last of Us»-logoen.

– Dette er så kryptisk, bare si det er «The Last of Us 3», skriver en bruker.

– Han prøver ikke engang å skjule det, skriver en annen.

Andre har mer is i magen og påpeker at det ikke er rart at Baker har merchandise fra sitt kanskje mest ikoniske prosjekt.

Avslørte nyhet i podkast

Flere er overbevist om at Baker jobber med et annet spill, nemlig «Death Stranding 2». Spillet er offisielt i produksjon, og er en franchise hvor Baker også spiller en større rolle.

46-åringen har faktisk vært involvert i godt over hundre spill-produksjoner de siste 19 årene, og gjort bøttevis av stemmearbeid for diverse animasjonsfilmer- og serier.

Dette er dog ikke det eneste hintet som har fått fans til å spekulere i hvorvidt «The Last of Us Part III» er på vei.

Tidligere i uken var nemlig Naughty Dog Naughty DogSelskapet bak PlayStation-spillene «The Last of Us» og «The Last of Us Part II». -sjef Neil Druckmann gjest i The Kinda Funny Podcast, hvor han snakket om veien videre for selskapet sitt.

Der bekreftet han at Naughty Dog har valgt sitt neste prosjekt.

– Jeg vet at fansen virkelig ønsker seg «The Last of Us Part III», jeg hører om det hele tiden. Alt jeg kan si er at vi er i gang med vårt neste prosjekt. Avgjørelsen er tatt. Jeg kan ikke si hva det er, men vi vurderte mange muligheter, og valgte det vi brenner mest for, fortalte Druckmann.