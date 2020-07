BLIR TV: Det populære spillet blir nå en realityserie. FOTO: EA

«The Sims» blir reality-TV

Electronic Arts skal lage TV-program av en av sine aller mest populære spillserier.

«The Sims» var for mange døren inn i spillverden, og nå har utvikler EA bestemt seg for å oppjustere ambisjonene. Onsdag kunngjorde de nemlig at de vil begynne å produsere TV-sendte konkurranser i spillet. Konseptet har fått navnet «The Sims Spark’d».

Deltagerne skal bruke «The Sims 4» til å løse kreative oppgaver. Dette kan være å designe en spesiell karakter, bygge et hus eller utføre et gjøremål i spillet. Vinneren vil til slutt stå igjen med 100.000 dollar.

Første sesong er allerede spilt inn, og sendingene vil bli lagt ut på YouTube fra 20. juli. Neste sesong er alt i planleggingsfasen, og EA søker nå vanlige spillere til å delta.

Man kan også bli plukket ut ved å løse de samme oppgavene hjemmefra. EA vil nemlig gjøre konkurransene tilgjengelige for de hjemme i sofaen, og muligens belønne de flinkeste med deltagelse i programmet.

KONKURRANSE: EA søker allerede nå deltagere til sesong 2 FOTO: EA

«The Sims» er en av tidenes største franchiser innenfor spill, og siden lanseringen i 2000 har det blitt solgt over 200 millioner kopier.

Det finnes i utgangspunktet fire spill i serien, men en rekke utvidelsespakker har også blitt laget.

