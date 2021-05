LYKKELIG: Stian Blipp er utrolig fornøyd med hvordan sendingen gikk. Foto: Harald Henden

«Nerdelandslaget» samlet inn over én million kroner

En 50 timer lang livesending endte med en god sum penger til Mental Helse Ungdom. En av initiativtagerne, Stian Blipp, er i ekstase.

Av Vilde Elgaaen

Da VG snakket med Stian Blipp på fredag før sendingen startet, sa han at håpet var å nå en million kroner.

Den milepælen nådde de, og vel så det, før den 50 timer lange sendingen var over klokken 20.00 søndag kveld.

– Vi har samlet inn over én million kroner, sier Blipp til VG rundt klokken 21.

Han forteller at det ved sendingens slutt var donert 1.015 millioner kroner, og at summen fortsetter å stige.

Sendingen var et samarbeid mellom gjengen bak podkasten «Nerdelandslaget» som er frontet av Blipp og Andreas Hedemann, og Mental Helse Ungdom. Det er sistnevnte som får pengene.

Blipp forteller at nesten hver eneste krone kommer fra privatpersoner.

– Det er helt «insane», sier Blipp.

Tatoveringer og dragshow

Å fylle 50 timer med underholdning er ikke en lett oppgave, men de over 90.000 personene som har vært innom sendingen har fått levert mye forskjellig, forklarer Blipp.

– En kompis fra Bergen tok så mange burpees han kunne på en time, fordi noen sa de skulle gi 50 kroner per burpee. Han gjorde over 500, humrer Blipp.

Skuespiller Aksel Hennie har også vært innom sendingen. Blipp forteller at Hennie spilte Fortnite i et par timer, og donerte 10.000 kroner til innsamlingen.

– Folk har sittet her hele natten. Vi har hatt dragshow med noen dragartister og Hasse Hope, folk har tatt tatoveringer ... Det har vært alt mulig.

KLART FOR STREAM: Lokalene ved House of Nerds på Vulkan i Oslo ble gjort klare for en 50 timer lang sending. Foto: Mental Helse Ungdom

Thomas Kallerud ved Mental Helse Ungdom sier til VG at innsamlingen har gått over all forventning.

– Vi gikk inn med et håp om å samle inn penger, men at det skulle gå over én million kroner hadde vi ikke trodd. Vi ønsket jo bare en samtale rundt mental helse, og tilgjengeliggjøre vår kunnskap om at vi jobber for barn og unges psykiske helse.

– Synliggjøringen av dét er minst like viktig, men når vi i tillegg får én million kroner gjør det det mye mer mulig for oss å jobbe mot målet vårt, og hjelper oss å redde liv.

Han er ganske sikker på at de har nådd ut til mange gjennom den 50 timer lange sendingen.

– Håpet er at flere tar kontakt og tør å snakke om det, ikke nødvendigvis med oss, men også med sine nærmeste eller via våre anonyme chattetjenester, sier Kallerud.

Trenger du noen å prate med?

Mental Helse kan nås på 116 123

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).

På spørsmål om det er aktuelt for Blipp og «Nerdelandslaget» å gjøre en slik sending igjen, er svaret et soleklart ja.

– Akkurat nå er det en gjeng som begynner å gå tom for futt, men noe av det første som ble sagt var «når skal vi gjøre det igjen?», sier Blipp.