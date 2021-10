GRATIS SPILL: Roblox-plattformen tilbyr kostnadsfritt mange tusen spill myntet på barn og unge.

Spillplattformen Roblox er nede: − Vi beklager

En av verdens største gratisplattformer for spill har fredag vært nede i mange timer.

Roblox, plattformen som gir barn og unge tilgang til tusenvis av spill, er nede, viser selskapets sider. Nedetiden har vart siden natt til fredag norsk tid.

– Vi vet dere har trøbbel med å bruke Roblox akkurat nå. Vi beklager, og jobber hardt for å få ting tilbake til normalt, skriver selskapet på Twitter.

Barnevakten.no beskriver Roblox som Netflix for spill. Plattformen hevder de har mer enn 200 millioner månedlige brukere.

Spillene som ligger på plattformen, er skapt både av profesjonelle spillutviklere og andre brukere.

Nedetid sammenfaller med tacokampanje

Ifølge tjenesten Down Detector, kom de første meldingene om problemer hos Roblox allerede før klokken 01.00 natt til fredag. Klokken 16.15 norsk tid rapporteres det fremdeles om problemer med siden.

Nedetiden traff like etter at den amerikanske tacokjeden Chipotle lovet ut 90.000 gratis burritoer til Roblox-spillere. De første 30.000 som fullførte en digital labyrint i spillet de neste tre dagene, skulle få en kupong hver for en gratis burrito ved deres utsalgssteder i USA og Canada.

Roblox har ikke kommentert om det er større pågang enn forventet i sammenheng med denne kampanjen som har ført til nedetiden.

Omstridt plattform

I en minidokumentar produsert av People Make Games (PMG) i august, ble Roblox kritisert for å utnytte seg av unge talentfulle spillutviklere, uten at det er noen garanti for at skaperne av spillene faktisk får betalt for arbeidet de legger ned.

Roblox lar barn lage spill som andre barn kan spille, og tjener deretter en virtuell valuta som selskapet bak har gitt navnet «Robux». Denne valutaen kan brukerne bruke til å kjøpe reklameplass på nettsiden, for å gjøre spillene sine mer synlige.

De kan også ta ut pengene, men først etter å ha tjent nok til at summen er verdt 1000 dollar – eller nærmere 8500 kroner.

BØRSNOTERT: Roblox-logen ble flagget på Wall Street da selskapet i mars ble børsnotert.

– Selv om Roblox oppfordrer deg til å lage spill, er sannsynligheten for at du får laget et suksessfullt spill mer eller mindre null. Du konkurrerer alltid mot folk som har masse penger, sier en elleve år gammel spillskaper til PMG.

Til spillnettstedet Eurogamer, har Roblox-selskapet svart på denne kritikken.

– Roblox er en plattform for brukergenerert innhold, hvor folk fra hele verden kommer sammen for å nyte opplevelser sammen. Alle opplevelsene er bygget av vårt miljø, som bruker gratisverktøyene våre til å skape dype og mangfoldige opplevelser, skriver de i uttalelsen.

De påpeker at plattformen lærer barn og unge om koding og entreprenørskap, og viser til at de det siste året har doblet antallet utviklere som tjener mer enn 715.000 norske kroner i året på plattformen. Det totale antallet som tjener over denne summen, er ifølge selskapet flere enn 600 – blant plattformens 200 millioner brukere.