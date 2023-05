Anmelderne i ekstase over «Zelda»-spill: − Ren magi

Anmeldelsene renner inn for «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», og et av årets mest etterlengtede spill virker å levere til forventningene.

Direkte oppfølgere er en sjeldenhet i Zelda ZeldaSpillserie som debuterte i 1986. I serien styrer du protagonisten Link, som stort sett prøver å redde prinsesse Zelda. Handlingen finner sted i fantastiriket Hyrule. -universet, men publikum har knapt klart å vente på et nytt eventyr i Hyrule.

«Breath of the Wild» ble en enorm suksess i 2017. Hos anmelderbasen Metacritic har det en score på 97 av 100. Kun fem spill har fått bedre score. GQ tok det et skritt lenger, og kåret det nylig til «beste spill noensinne».

«Tears of the Kingdom» har med andre ord hatt forventninger å leve opp til, men skal man tro et nærmest unisont anmelderkor, så har Nintendo levert til gangs.

– Svimlende enormt

Nettstedene IGN, VGC og GameSpot har alle gitt spillet en klink 10/10-score.

The Guardian kaller det «ren magi», og beskriver det som «ekstremt intellektuelt tilfredsstillende».

Listen over nettsteder som gir en nær perfekt score er lang.

Noe av det som ofte trekkes frem er spilles vellykkede forsøk på å kopiere suksessoppskriften fra 2017, uten at det føles gjentagende.

Mange påpeker nemlig at Nintendo tok en risk med «Tears of the Kingdom». Hvordan kan du toppe det perfekte? Tidligere i mai uttrykte til og med utviklerne bak spillet at de var bekymret for om de hadde laget et spill som var for likt forgjengeren.

– Ordet «déjà vu» dukket ofte opp i prosessen. Vi skulle egentlig lage noe nytt, men i de ulike prosessene fikk vi en følelse av at vi gjorde noe vi hadde gjort før, sa produsent Eiji Aonuma i en Q&A Q&ASpørsmål og svar. på Nindentos nettsider.

Screen Rant gir spillet 5/5, noe som gir den statusen «mesterverk».

Anmelder Cody Gravelle skriver følgende:

– Det er minst like absorberende som sin forgjenger, med en verden som føles enda mer svimlende enormt (...) «Tears of the Kingdom» er en gigantisk prestasjon, og det vil bli snakket om i mange år.

«Tears of the Kingdom» ble tilgjengelig for Nintendo Switch 12. mai

Helt fra 80-tallet

Link, protagonisten i «Zelda»-serien, har vært en av Nintendos mest ikoniske helter siden 80-tallet. I 1986 så «The Legend of Zelda» dagens lys for første gang, da det debuterte i Japan.

Siden har det blitt laget bøttevis av spill fra ulike epoker i Links liv. Gjennom årene har han figurert i store suksesser for både Gameboy, Nintendo 64, GameCube og Switch.

Han er også en populær figur i «Super Smash Bros.» «Super Smash Bros.»Spillserie hvor karakterer fra ulike spill i Nintendo-universet sloss mot hverandre. -serien.

