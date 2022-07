POPULÆR: Med 10,6 millioner følgere var avdøde Technoblade en stor stjerne på YouTube.

Youtuberen Technoblade er død

Den amerikanske minecraftstjernen Technoblade er død etter en tids kreftsykdom.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det melder MSN.

Den kjente youtuberen ble diagnostisert med kreft i august i fjor og har sporadisk oppdatert sine følgere om situasjonen. Han har underveis fortsatt å legge ut innlegg på YouTube.

Technoblade har 10,6 millioner følgere.

I en post fra 30. juni har faren etter sønnens død lagt ut et siste innlegg der Technloblade selv takker fans som fulgte Minecraft-stjernen gjennom årene.

– Takk for all støtten til mitt innhold gjennom årene. Hvis jeg hadde 100 liv, tror jeg at jeg ville valgt å være Technoblade igjen hver eneste gang. De var de lykkeligste årene i livet mitt, skriver Technoblade i meldingen.

I videoen avslører Technoblade at hans virkelige navn er «Alex».