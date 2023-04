Nå har TikTok-serien gitt unik mulighet

Den norske 25-åringen får millioner av visninger på videoer hvor hun latterliggjør mannlige motspillere. Nå har selskapet bak «Call of Duty» tatt kontakt.

Stephanie (25) tar igjen mot sinte gamere Stephanie Evans har fått nesten 500.000 følgere på TikTok etter at hun begynte å eksponere haterne.

Videoene hennes har nå vekket oppmerksomheten til Activision Blizzard, selskapet som gir ut «Call of Duty».

Hun når seere fra hele verden, men veldig få vet at hun faktisk er norsk.

– Det er uvant å snakke norsk, sier Stephanie Evans på kav bergensdialekt.

Når VG ringer har hun nettopp vært i et møte. For tiden skjer det mye for 25-åringen som holder til i San Antonio, Texas’ nest største by.

Hun er ikke vant til oppmerksomhet fra Norge. Faktisk opplever hun at veldig få her hjemme som vet hvem hun er.

På nett derimot, kjenner hundretusener henne som SteffyEvans.

Som tiåring flyttet hun med sin walisiske far og norske mor fra Bergen til USA. Her ble hun værende. Etter å ha studert i Florida, bosatte hun seg i San Antonio sammen med kjæresten sin.

I praten med VG hender det hun hopper fra norsk til engelsk.

– Jeg snakker fremdeles norsk med moren min. Jeg forstår alt, men det er noen ord jeg må si på engelsk, fordi jeg ikke alltid greier å forklare på norsk.

Den perfekte engelsken er kanskje noe av nøkkelen til hvorfor hun når så bredt ut. På TikTok har hun i skrivende stund over 580.000 følgere, og på streaming-tjenesten Twitch har hun 40.000. Videoene hennes deles hyppig, og sees av millioner.

– Det har tatt litt av de siste månedene.

Men seerne stusser fremdeles litt om hun på stream kommer med norske gloser. De tror simpelthen hun er amerikansk.

Drapstrusler

Stephanie har gamet siden hun var liten. Det gikk mange timer til spill som «Runescape», «Skyrim» og «Diablo».

Da hun var litt eldre oppdaget hun «Fortnite». Hun innså raskt at hun hadde anlegg for såkalte FPS-spill. FPS-spill. Kort for «first-person shooters», eller førstepersons skytespill. Våpenbaserte spill hvor du styrer en karakter med førstepersons perspektiv.

På college bestemte hun seg for å begynne med å streame når hun spilte.

– Jeg så at PlayStation hadde en «gå live»-mulighet så tenkte jeg «hvorfor ikke?» Jeg tok det ikke så seriøst i starten. Jeg kunne gå fra streamen for å handle mens den bare rullet. Det var først etter college at jeg begynte å ta det seriøst.

SAMBOER: Stephanie og kjæresten bor i San Antonio.

Stephanie begynte å satse på «Call of Duty», en av verdens mest populære spillserier.

Da «Call of Duty Modern Warfare 2» kom ut i høst, var salgstallene de høyeste noensinne, ikke bare innenfor spill, men i alle underholdningsindustrier.

Dette merket hun på seertallene, og følgerskaren vokste. Hun merket imidlertid også hvordan tonen endret seg mot henne.

– Jo mer jeg spilte og postet, jo mer fant jeg ut av at «Call of Duty» er veldig «toxic» «toxic»Engelsk for «giftig». Vanlig begrep for en samtale, person eller atmosfære som surner. , spesielt mot damer. Jeg fikk jækla mye hat. Folk kom inn i streamen min for å hate, og sendte meg meldinger med både drapstrusler og trusler om voldtekt.

En idé åpenbarte seg.

– Da begynte jeg å poste om nettopp det.

«Fragile men»

Den plutselige populariteten kom med en prislapp.

Alle kommentarene gikk etter hvert så inn på henne at hun trengte en pause. Gjennom pausen hadde hun en vanlig jobb, men hun ble ikke kvitt drømmen om å leve av egenprodusert innhold. Stephanie begynte å planlegge et comeback.

– Jeg tenkte at «jeg liker jo det jeg gjør. Hvis jeg gjør det skikkelig, så kan jeg gjøre dette til fulltidsjobben min».

I dag lever hun av innholdet sitt, og det store gjennombruddet kom høsten 2022. Stephanie bestemmer seg for å vise frem hva hun opplever som kvinne i gaming. Hun starter med Tiktok-serien sin, som hun kaller «fragile men». Menn som er skjøre, på godt norsk.

I videoene tar hun igjen mot menn som slenger med leppa, og humor er hennes viktigste våpen. Hvis noen kommenterer vekten hennes, gjør hun umiddelbart noen øvelser, gjerne iført fargesprakende joggedress.

Om noen ber henne «gå på kjøkkenet og lage en sandwich», en vits så gammel som tiden selv, så gjør hun nettopp det. Alt for å understreke hvor latterlige kommentarene er.

– Jeg ville vise folk hvor ille det kan bli, men jeg trengte noe som ikke var gjort før, som kunne bli min greie. Og da kom jeg opp med «fragile men». Og de er virkelig skjøre. Hører de at noen er dame, skeive eller barn så tar de helt av, sier hun.

– Men hva kjennetegner egentlig en «fragile man»?

– En homofobisk, rasistisk og sexistisk drittsekk, sier hun med en latter.

Så blir hun mer alvorlig.

– Hvis folk sier at du suger, så er det helt greit. Men de som tar steget over i sexisme og rasisme, det er «fragile men». De tar det for langt. Hvis du hadde sagt dette til noen i det virkelige liv, så hadde det fått virkelige konsekvenser.

Stephanie har også en teori om at det er geografiske forskjeller på hvor det er verst.

– Jeg har lyst til å teste dette. Jeg har en norsk venninne, som er mest i britiske lobbyer, lobbyer, «Venterom» hvor du befinner deg før spillet er i gang. Her kan du ofte snakke med med- og motspillere. og hun hevder at det ikke er like ille som i amerikanske. De er bare «vanlig toxic». Amerikanerne tar det litt for langt. De skal liksom finne deg og drepe deg, sier hun

– Lykke til!

– Verre for kvinner

VG har gjennom våren publisert flere kronikker fra unge menn og kvinner som deler sine erfaringer med tonen i gaming.

Først delte Cecilie (21) sine opplevelser som gamer. Hun får stadig beskjed om for eksempel å «komme seg på kjøkkenet», fordi hun er kvinne.

Kristian (18) mente at gaming-hets ikke nødvendigvis handlet om kjønn, og at «alle» opplever hets iblant når de gamer.

Stephanie er klar på hva hun mener: Kvinner har det verre.

– Jeg har faktisk testet. Jeg har både brukt stemmeforandrer, og fått hjelp av en mannlig venn. Senere kommer jeg inn som dame, sier akkurat de samme tingene og da tar det av. Selvfølgelige, menn opplever også hets, men ikke like mye som vi gjør. De hører en lysere stemme, og går helt amok.

– Hva er grunnen til det, tror du?

– Jeg tror det er ego. Det er jo «deres spill». De ønsker ikke at damer skal være bedre enn dem.

Kontaktet av Activision Blizzard

«Call of Duty» har tidligere vist at de er opptatt av hvordan de fremstår.

I 2020 tok Infinty Ward, utviklerne bak spillene, et kraftig oppgjør med rasisme i lys av Black lives matter-kampanjen.

De gjorde det klinkende klart at de hadde nulltoleranse for rasisme i spillet, og at de ville bruke flere ressurser for å få bukt med hets-problemene.

Helt kvitt disse problemene er de åpenbart ikke, og de har lagt merke til Stephanies forsøk på å belyse dem.

– Jeg skal faktisk i et møte med en representant fra Activision Blizzard. Activision Blizzard. Selskapet som gir ut «Call of Duty».

– Er det sant?

– Ja! De ville ha noen råd, sa de. Jeg tror bare de vil snakke om det som skjer. Jeg vet ikke om jeg kan si så mye, men det blir spennende!

VG har sett forespørselen fra selskapet. Selv om Stephanie har vunnet oppmerksomheten til folk høyt i bransjen, vil hun fortsette å gjøre sin egen greie. Hun vil at folk skal bli obs på hvor ille tonen kan bli.

– Jeg kommer til å fortsette å fokusere på dette, men det er grenser for hvor mye én person kan gjøre. Nå handler det bare om å poste så mye som mulig om det, og bygge et «community» som kan gjøre en forskjell.

