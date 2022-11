«Modern Warfare 2»: Alle kartene rangert fra best til verst

«MW2» har introdusert spillere for en rekke nye kart, alle med sine enge styrker og svakheter. Vi har rangert alle kartene, fra de beste til de verste.

GLHF

Det er ikke til å stikke under en stol at flere allerede, etter kun noen uker, har proklamert at flerspillerkartene (maps) i «MW2» generelt er av dårlig kvalitet.