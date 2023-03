I AM A GOD, BOY: Christopher Judge er kjent for sin mørke røst, og har nå spilt Kratos i to «God of War»-spill.

«God of War»-stjernen: − Jeg klikket!

Christopher Judge kan torsdag vinne BAFTA for sin rolle som Kratos i «God of War: Ragnarok». Det var en rolle han nesten takket nei til.

Skuespilleren har den siste tiden lettet på sløret om hvordan han landet rollen som den spartanske krigsguden Kratos.

Judge var hovedsakelig kjent fra «Stargate SG-1’s», som ble kansellert på midten av 2000-tallet. Serien hadde gått i over 10 år, og arbeidshverdagen ble plutselig uforutsigbar. Den store streiken blant manusforfattere i Hollywood i 2007, og finanskrisen i 2008, gjorde at det plutselig var mindre behov for «mindre» skuespillere.

– Da ting sakte tok seg opp igjen, var hele landskapet endret. Hva du hadde gjort tidligere betydde plutselig ingenting, mimrer 58-åringen til The Washington Post.

Batman-statist

De neste årene måtte Judge nøye seg med noen mindre TV-jobber og statistroller her og der.

I 2012 fikk han likevel gjøre noe mange skuespillere kan se langt etter: Han fikk spille en rolle i «The Dark Knight Rises» av Christopher Nolan.

På IMDB står han kreditert som «leiesoldat #4».

Ifølge The Washington Post var Judge tiltenkt en større rolle, men den ble skrevet om fordi Judge var såpass mye fysisk større enn hovedskurken Bane, spilt av Tom Hardy.

Under kan du se en smakebit av rollen hans.

Så, på midten av 2010-tallet, kom det et tilbud på bordet. Agenten kom med et manus det sto «God of War» på, og hun mente han burde gå for hovedrollen. Men Judge misforsto hva han leste.

– Jeg trodde jeg leste manuset til en 200 millioner dollar-film. Jeg var sikker på at denne rollen kom til å gå til Denzel (Washington) eller Idris (Elba) eller noe sånt. Jeg tenkte «Hvorfor sender du meg dette?» forteller han til IGN.

Da agenten forklarte at det dreide seg om et spill, ble heller ikke det godt mottatt.

– Jeg gikk berserk, jeg klikket! Jeg var ikke komfortabel med å gjøre stemme-arbeid. Det var et medium jeg synes var forvirrende. Ikke har jeg en million ulike stemmer heller. Jeg har dyp og dypere, sier Judge.

Så ble han forklart konseptet performance capture. performance capture.Motion capture eller performance capture er en metode innenfor film/spillproduksjon, hvor en ekte skuespillers bevegelser og ansiktsutrykk filmes og overføres til en digital karakter. Gollum i «Ringenes Herre» er kanskje det mest berømte eksempelet på performance capturing. Dette var ikke bare stemmeskuespill, han skulle møte opp på et ekte sett og spille ut ekte scener. Teknologien tok seg av resten.

Judge dro til slutt på en audition, og resten er historie.

Kan bli årets spill

«God of War»-spillserien er ikke ny. Første spill kom allerede i 2005, og serien ble en stor suksess, med flere oppfølgere utover 2000-tallet. Du styrer den rasende guden Kratos, som søker hevn mot gudene i den greske mytologien. Den gang var rollen spilt av TC Carson.

I 2018 tok serien en ny vending. PlayStation gjenopplivet serien, og Kratos levde nå et tilbaketrukket liv i Skandinavia, sammen med sin sønn Atreus. Fans av serien ble tatt på sengen av hvordan den kaldblodige krigeren nå var blitt en skjeggete alenefar, som prøver å legge fortiden bak seg.

FAR OG SØNN: Kratos i en diskusjon med sin sønn Atreus.

Judge selv har vært åpen om at han har slitt med alkoholmisbruk, og kjente seg igjen i Kratos sitt ønske om å bli bedre.

– Det første spillet var ikke enkelt, men det var helbredende, sier han.

I spill nummer to, som kom i 2022, viser Kratos enda mer av sin følsomhet.

– Du kan ikke elske noen før du elsker deg selv. Det er det «Ragnarok» betyr for meg.

Og verden ble overveldet av prestasjonen. I desember vant han den gjeve prisen for beste skuespillerprestasjon under The Game Awards. Torsdag kan han vinne BAFTA for det samme, og «Ragnarok» er nominert i kategorien beste spill.