Dette må du gjøre i WoW Classic: Wrath of the Lich King

Vi har skaffet oversikt over hva som gir deg et forsprang i World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King, slik at du slipper å gjøre det.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

26. september smeller det i Northrend, og det blir ikke rent få som skal kjempe om å få et forsprang når den andre utvidelsen av World of Warcraft kommer ut.