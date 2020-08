NYE FARVANN: Per Áki Sigurdsson Kvikne, aka Kjartan Lauritzen, har en lidenskap for gaming. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

Kjartan Lauritzen starter e-sport-lag

Artisten har brukt coronapausen til å dyrke en livslang lidenskap. Nå har lidenskapen tatt form som e-sport-laget 777.

Nå nettopp

– Vi har hatt mye tid til å diskutere. Vi ville gjøre dette skikkelig, forteller Per Áki Sigurdsson Kvikne, aka Kjartan Lauritzen.

I en periode uten mye spillejobber, har han likevel brukt tiden godt. Sammen med blant annet sin bror Theodor og kamerat Fabio har han brukt måneder på å klekke ut et konsept som skal levere gaming-relatert innhold, underholdning, musikk og ikke minst så skal de spille. 777 Esports (Trippel-syv) er allerede innlemmet i Telialigaen, hvor de skal konkurrere i Counter-Strike og FIFA.

– Siden vil vi ekspandere til grener som «League of Legends» og «Rocket League». Målet er å være den beste klubben i Norge innen tre år. Det langsiktige målet må være å bli anerkjent internasjonalt, forteller han.

Men selv om han er en av pådriverne er han klar på at han selv skal holde seg til det han kan.

– Jeg skal være ansvarlig for content-delen, hovedsakelig underholdning. Det tror jeg alle skal være glade for, sier han med en latter.

Interessen skal det imidlertid ikke stå på.

– Jeg har gamet så lenge jeg kan huske. CS, FIFA, WOW ... Det er en stor del av livet mitt, og jeg har en genuin interesse for dette. Proffspill har jeg fulgt i 3–4 år, og dette gjør det jo mye mer spennende å følge med.

TRENING: Laget skal konkurrere i Counter-Strike og FIFA. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

Konkurransene er selvfølgelig i fokus, men en viktig del av 777 er sirkuset rundt. Interaksjon med fans, underholdning og streaming. Ting Lauritzen mener norske aktører burde fokusere mer på.

– Det er vel ikke noe mange norske klubber har hatt suksess med. Det er flere av dem som hevder seg internasjonalt, men som likevel ikke har den helt store fanbasen. Jeg tror man trenger den «presesen» på nett.

For å sørge for at ting blir best mulig har de hyret blant annet den anerkjente Karpe-fotografen Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles.

– Kjæresten er misunnelig

Den enorme spillindustrien har klart seg veldig greit i coronamånedene. I USA økte antall spill solgt i mars med hele 34 prosent, sammenlignet med mars 2019. Lauritzen har med andre ord hatt nok av sosial omgang, selv om det har blitt mye hjemmesitting.

– Det har vært så jævlig digg. Det gjør jo at du kan være sosial. Jeg har «sittet med» kompiser, drukket pils, spilt. Det som er gøy er at alle har spilt i denne perioden, så det har vært så mange å spille med. Kjæresten min er kanskje ikke like fornøyd med at jeg bruker så mye tid på det, men hun har faktisk innrømmet at hun er misunnelig på at jeg har det miljøet.

KLAR: Lauritzen selv står for innholdsdelen. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

Men selv om han ikke har tvinnet tommeltotter siden mars, er han klar på at situasjonen ikke har vært ideell som musiker.

– Det har jo vært skummelt. For mange har det vært veldig ødeleggende for karrieren. Jeg vil ikke kalle gamingen et plaster på såret, men det har gitt meg muligheten til å gjøre andre ting. Jeg har ikke kjedet meg.

Han kommer likevel med hint om at det kommer til å skje ting på musikkfronten fremover også.

– Jeg har en plan. Jeg tok med meg masse kjente musikere til Balestrand, hvor målet var å lage musikk. Vi skulle ha en skrive-camp, men så ble det så mye kule sanger ut av det at vi følte vi måtte gi det ut.

Han sier derfor at det i «nærmeste fremtid» vil komme musikk han har laget sammen med folk som Dutty Dior, Hester V75 og Lemaitre.

Publisert: 26.08.20 kl. 15:14

