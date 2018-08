GODT UTSTYRT: Det ikke vanskelig for Chen San-yuan å lykkes på sin vei. Her holder 70-åringen sykkelstyret han har festet 11 mobiler på. Foto: David Chang/NTB scanpix

Denne bestefaren er hekta på Pokémon Go

Publisert: 09.08.18 09:36

«Onkel Pokémon» har elleve telefoner på sykkelstyret, og bruker over 12 000 kroner i måneden på spillet.

70-åringen Chen San-yuan har fått et kall: Å fange noen rare dyr som bor inni en ball.

San-yuan, kalt «Onkel Pokémon», rusler rundt i Taiwans gater på jakt etter fangst i det populære spillet Pokémon Go.

Med seg har han en sykkel med hele elleve telefoner på styret – og batteririgg som gir ham spilletid på over 20 timer til sammen.

Drømmer om 15 mobiler

Det var barnebarnet som introduserte ham for hobbyen i 2016, skriver Daily Mail . Nå fanger bestefaren Pokémon for harde livet, og bruker over 12 000 kroner i måneden på spillet.

San-yuan har blitt en byoriginal, og kan jakte på Pokémon til langt på natt. På sykkelen får kun mobiler der han har nådd level 30 i spiller plass. Hittil er det elleve, men han håper å snart få på plass fire til.