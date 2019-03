FØRSTE GLIMT: Spillselskapet Niantic delte tirsdag bilder og videosnutter av hvordan «Harry Potter: Wizards Unite» blir seende ut. Foto: Niantic, Inc. and WB Games San Francisco

Første glimt av Harry Potter-spill: – Tror det kommer til å ta av

– Hvis noen kan oppnå den samme suksessen som Pokémon Go, så er det Harry Potter, sier spillekspert.

Publisert: 13.03.19 02:19







I løpet av året kommer den etterlengtede «Pokémon Go»-oppfølgeren fra spillselskapet Niantic. Det er hele tre år siden selskapet kjøpte rettigheter til historien. Mobilspillet var egentlig ventet i 2018, men tirsdag kom det nye detaljer om spillet, samt en bekreftelse på at det snart vil være tilgjengelig.

Noen lanseringsdato er imidlertid ikke annonsert.

Spillet kommer til å ta i bruk «utvidet virkelighet», og har flere av de samme funksjonene som «Pokémon Go». Man vil blant annet kunne duellere mot onde trollmenn og hekser, samle magiske gjenstander og kjempe mot mytiske skapninger som gigantiske etterkopper og desperanter kjent fra forfatter J. K. Rowlings magiske univers.

les også «Captain Marvel» knuste glasstaket – satte global rekord

Bakgrunnshistorien i spillet er at spillerne på oppdrag fra Magidepartementet skal samle inn magiske gjenstander og dyr som har kommet på avveie, slik at ikke gompene (ikke-magiske mennesker, journ. anm.) skal få nyss i at det finnes magi i verden.

Håper på Pokémon Go-suksess

En av de store spørsmålene er om spillet vil kunne bli et fenomen på linje med «Pokémon Go» som samlet folk i alle aldre, og sørget for at skrittellere landet over fikk kjørt seg sommeren 2016.

– Hvis noen kan oppnå den samme suksessen som Pokémon Go, så er det Harry Potter, sier Level Up-profil Karl-Martin «Kjernekarl» Hogsnes.

les også Dødsfall, dop og utroskap: Slik gikk det med «Harry Potter»-stjernene

Han forteller at han likevel prøver å ikke ha for høye forventninger.

– Det er alltid vanskelig å vite med Niantic. De har mange gode ideer, og er flinke til å oppdatere spillene, men de har en tendens til å gå litt i de samme fellene de har gjort tidligere, sier han.

Hogsnes krysser fingrene for at sommeren 2019 vil bære preg av det samme engasjementet folk viste for å fange Pokémon.

– Det er lov å håpe at det blir en ny sommer hvor folk går ut og spiller. Jeg håper at «Wizards Unite» skaper litt den samme gleden i folk, sier han, og legger til:

– Men jeg tror ikke det kommer til å bli like svært. Det var en perfekt storm da det kom, Pokémon var på vei opp igjen, og teknologien var ny.

Tror spillet kommer i sommer

Også redaktør i GameReactor, Silje Slette, mistenker at «Wizards Unite» ikke kommer til å få den samme hypen fordi de bruker samme oppskrift som sist. Hun tror imidlertid at spillet kommer til å bli populært.

– Det later til å bli ganske likt som «Pokémon Go». Siden det har så stor fanbase tror jeg det kommer til å ta av, sier hun.

Hun legger til at Harry Potter også har en stor fanbase med folk i alle aldre, og at det nok kommer til å bidra til å lokke folk ut av døren.

– Jeg tror kanskje det lanseres en gang på sommeren, da det er sommerferie og folk reiser rundt i verden. Det tenker jeg er lurt.