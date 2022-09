«F1 Manager 2022»: Ti essensielle tips for nybegynnere

I «F1 Manager 2022» gjelder det å ha hodet klart både på og av asfalten, og til enhver tid ha fokus på lagets mål. Her er ti tips for å gi deg et forsprang på managerkarrieren.

GLHF

Simen Barstad Buset

Publisert: Nå nettopp

Det kan være skremmende å styre et helt Formel 1 team. Om du er lite kjent med Formel 1 fra før av, kan veien til suksess i den verdenskjente motorsporten virke lang og svingete.