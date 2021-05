Foto: Skjermdump Twitch/Amouranth

Langer ut mot Twitch: − Alarmerende

Kaitlyn «Amouranth» Siragusa oppdaget at pengene sluttet å rulle inn – nå gir hun streaming-tjenesten det glatte lag.

Av Jonathan Falk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siragusa er en av de største streamerne på Twitch, med 2,1 millioner følgere og over 20.000 abonnenter.

27-åringen, som også er modell, er blant annet kjent for ofte å opptre lettkledd på kamera, noe hun nå mener tjenesten straffer henne for. Det skriver blant annet The Verge.

– I går fikk jeg vite at Twitch har sperret reklame på kontoen min på ubestemt tid, skriver Siragusa på Twitter.

Hun sier dette skjedde uten noen form for advarsel.

– Twitch tok ikke kontakt med meg på noen som helst måte. Jeg måtte ta initiativ til en samtale selv, etter at jeg oppdaget at alle reklameinntekter hadde forsvunnet fra siden min, fortsetter hun i en tråd.

Badekar-streamer

I mars var Siragusa den mest sette kvinnelige streameren på Twitch. Dette var samme måned hun hev seg på en ny trend på siden: Å streame fra badekar eller basseng, ikledd badetøy.

Flere har vært skeptiske til trenden, og diskutert hvorvidt det er sunt at store streamere bruker lettkledde kropper for å tiltrekke seg seere.

Siragusa mener imidlertid at hun ikke bryter noen regler.

– Dette er en ALARMERENDE standard, og en advarsel om at selv om du tilsynelatende bryter retningslinjene, så har Twitch muligheten til å gå etter individuelle kanaler, og i en eller annen grad demonisere dem for å lage innhold som ikke er «reklame-vennlig». Noe det ikke er noen kommuniserte retningslinjer for, skriver hun.

Uklart regelverk

Dette er første gang det blir brukt som sanksjon å fjerne reklameinntekter hos en bruker, ifølge nettstedet Kotaku.

Det er enda ikke kjent at årsaken til grepet faktisk er badekar-streamingen, og The Verge har prøvd å få en kommentar fra Twitch, uten hell.

Nettstedets retningslinjer rundt nakenhet sier dette:

«Vi tillater ikke streamere å være helt eller delvis nakne. Dette inkluderer eksponering av genitalia og bakende. Vi tillater ikke synlige konturer av genitalia, selv når de er tildekket.»

I et senere avsnitt står det likevel at det er tillat for kvinner å vise kløft, så lenge brystvorter og undersiden av brystpartiet tildekkes.

Siragusa mener regelverket er uklart.

– Dette etterlater spørsmålet om hvor grensen settes, skriver hun.