REKORD: Aldri før har Steam opplevd større pågang. Foto: Skjermdump/Steam.com

Rekorddag for Steam

Gaming-plattformen Steam slo ikke bare rekorden for antall spillere pålogget samtidig i helgen - de gjorde det to ganger på samme dag.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag 2. januar ble den store merkedagen for plattformen. På et punkt var 25.415.080 spillere pålogget samtidig. Dette er første gang tjenesten har opplevd et høyere antall enn 25 millioner. Det stoppet imidlertid ikke der.

les også Norsk Fortnite-stjerne klar for «Zucca»-klubb: Vil bli verdens beste

Bare noen timer etter var rekorden nemlig slått, da noen tusen hjalp med å gjøre 25.418.674 til det nye tallet. Det skriver nettstedet Gamesradar.

Av de mer enn 25 millionene som var pålogget, var hele 7,2 millioner av dem «in game». Altså, aktive i et spill.

Flere corona-rekorder

Allerede 2. februar 2020 merket utvikleren Valve virkningene av den globale hjemmesittingen. Rekorden på 18.500.000, som hadde stått siden januar 2018, ble slått med 300.000 spillere. I mars nådde de milepælen på 20 millioner.

De fikk også merke effekten av det lenge etterlengtede spillet «Cyberpunk 2077», som ble lansert i desember. Spillet, som riktignok har fått mye kjeft siden lanseringen, var en periode det mest spilte spillet på plattformen. På det meste hadde tittelen en million spillere, skriver Gamesradar.

Det iøynefallende med dét er at «Cyberpunk 2077» er et singleplayer-spill, mens de største konkurrentene på Steam, som «Dota 2» og «CS:GO», er multiplayer-spill, som man da altså spiller med andre.