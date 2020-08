NY JOBB: Lotta Klonteig skal lage innhold for 777Esports Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

Lotta (22) med råd til kvinner som vil inn i gaming

– Å tape mot jenter, det liker de ikke, forteller Lotta Klonteig om å møte enkelte menn i spill. Forsker er bekymret for hvordan minoriteter blir tatt imot i gaming-universet.

Klonteig ble nylig rekruttert til Kjartan Lauritzens nyoppstartede esport-klubb 777Esports. 22-åringen skal jobbe med streaming for klubben, og lage underholdende innhold for fansen.

– Lotta er en spiller av det høyeste nivået, og forhåpentligvis blir det en inngang for å få inn flere jenter, forklarer musikeren.

– Det er bra at de får inn litt østrogen, sier Klonteig med en latter.

Spill har betydd mye i mange år.

Som liten pleide hun å snikspille spill hun egentlig ikke fikk røre, som «Call of Duty» og «Assassins Creed». Da hun i tenårene ble introdusert for «Counter-Strike» var hun solgt, og allerede som 15-åring begynte hun å streame at hun spilte.

– Jeg var livredd, og vet egentlig ikke helt hvordan jeg turte å begynne, forteller hun.

– Du må ta det seriøst

Mulighetene har likevel ikke kommet gratis. Som ung kvinne har hun opplevd sin porsjon av motgang. I gaming-miljøet går det nemlig ikke alltid upåaktet hen at du er jente.

– Det har vært mye negativitet, og det har til tider vært tungt. I starten var det kjempefælt. Men jeg har tatt et valg om å ikke la det gå inn på meg. Det er bare ord. Jeg har faktisk begynt å skrive det ned.

HETS: Stadig renner det inn stygge kommentarer i spill Foto: Privat

Klonteig leser noe av det hun har fått høre.

«Bitch, die from cancer»

«You're smart ... For a girl»

«Flat bitch»

– Når jeg vinner matcher, da kommer det litt av hvert. Å tape mot jenter, det liker de ikke.

Hun forteller at hun klarer å ignorere glosene som kommer over chat i kampens hete. Noen ler hun bare av. Men hvis noen går etter henne utenfor spillet, sier hun tydelig ifra.

– Hvis noen for eksempel sender slikt til meg over DM på Instagram, så setter jeg dem kraftig på plass. Da kan det fort komme en unnskyldning.

– Hovedproblemet er at man som jente ofte ikke blir tatt seriøst. For mange som spiller så er det en lidenskap, og for noen er det til og med en jobb. Det må man respektere. Det er ikke alle jenter som er like dedikerte, men som likevel forventer å bli tatt like seriøst.

– Men burde man trenge det? Burde ikke folk heller oppføre seg?

– Jeg synes jo ingen skal måtte gå igjennom ting de synes er ubehagelig, men du klarer ikke få alle til å slutte å skrive ting. Og gutter er vel så fæle med hverandre.

Forsker bekymret

I en rapport fra Medietilsynet forteller 62 prosent av jenter i alderen 17–18 at de bruker tid på spill i en eller annen form. Den prosenten øker jo lavere alderen blir.

I sommer tok en rekke kvinnelige streamere et oppgjør med hvordan det snakkes til og om jenter på nett. I de verste tilfellene var det snakk om overgrep. Bevegelsen ble et slags metoo-oppgjør i bransjen.

– Vi må gjøre den kjedelige og slitsomme jobben for at det skal bli bedre, sier Kristine Ask. Hun er førsteamanuensis ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, og har skrevet mye om seksuell trakassering i spill.

FORSKER: Ask har skrevet flere tekster om trakassering og gaming Foto: Privat

– Det er mange som spiller, i mange aldere, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Voksne kvinner er den gruppen som øker mest. Men det er deler av miljøet og kulturen som eksisterer i enkelte blogger, streamer og forum, og der bærer kulturen fremdeles preg av å være en gutteklubb.

Hun forteller at disse «grupperingene» tviholder på jentefri sone.

– Jenter blir sett på som rare, og språket skal være litt tøft og harselerende. Her fremheves enkelte spill som «ekte», og dette er spill som stort sett spilles av unge menn.

Ask understreker også at det ikke bare er stygge kommentarer som går under trakasseringsbegrepet.

– Det kan handle om uoppfordrede spørsmål om nakenbilder, eller at de snakker om kroppen din på en seksualisert måte. Eller at det bare er stort fokus på den ene kvinnen som spiller. Da kan tonen bli tøff.

– Vanskelig å føle tilhørighet

I sin forskning har Ask og kollegene sett på hva det er som gjør at tonen blir så røff, kanskje da spesielt mot kvinner.

– For noen er appellen med spill-miljøet å trå over grenser. Et sted hvor man ikke trenger å være politisk korrekt, et sted som er annerledes og hvor du kan gi faen. Et litt lovløst samfunn. Jeg tror ikke de faktisk mener kvinner er underlegne på ekte, men man bruker dette som et frirom til å si det man vil. Mange opplever ikke heller det de selv sier som hatefullt, og tenker derfor ikke at kritikken treffer.

Hun frykter for hva minoriteter som kvinner og homofile føler på når deres første møte med online gaming blir denne sjargongen.

– Hvis noen er i stand til å bruke «homo» som skjellsord, hva annet er de i stand til, spør hun retorisk.

– Og det er lett å lage en idé om at dette bare er umodne tenåringsgutter, men dette er godt voksne folk, legger hun til.

– Er det noen grunn til å tro at sommerens oppgjør i miljøet vil endre noe?

– Dette er ikke første gang bransjen har tatt et oppgjør. Hashtagger og historier dukket opp allerede i 2013. Men jeg håper dette er et skritt på veien, sier forskeren.

Publisert: 30.08.20 kl. 14:03

