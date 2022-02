Sunniva «Sunni» Tangen Sætre sluttet i jobben for å game på heltid.

Twitch-veteranen trapper ned

Sunniva «Sunni» Tangen Sætre (30) kan tjene veldig gode penger som heltidsgamer. Nå merker hun kjøret og har bestemt seg for å ta mer fri.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Streamingplattformen Twitch har i likhet med andre sosiale medier som TikTok vokst under pandemien.

Det startet som en ren gamingtjeneste, men blir også benyttet av folk som vil sende helt andre ting direkte.

En som holder det «ekte», er Sunniva «Sunni» Tangen Sætre. Hun er inne i sitt sjette år som gamer på fulltid.

Sluttet i jobben

Hun husker at det ikke bare var positive reaksjoner da hun fortalte hjemme at hun skulle slutte i sin vanlige jobb. På den tiden ble gaming ofte sett på som avslapping eller latskap.

– Det er når pengene ruller inn at folk har begynt å se på det som noe produktivt, sier Sætre.

– Faren min reagerte da jeg sa jeg skulle slutte i jobben for å game. «Er du helt blåst. Hva driver du med?», sa han. Men da han så de månedlige utbetalingene mine, var det bare å kjøre på.

Lønnen

30-åringen, som kaller seg «Sunni» på Twitch, har rundt 200.000 følgere. Men det er abonnent-tallet som er avgjørende for inntekten. Hver abonnement betaler omkring 40 kroner i måneden.

Betalings- og donasjonsviljen er høy og noe som kjennetegner plattformen. Brukerne forstår at innholdsskapere må ha noe å leve av for å holde produksjonen oppe.

– Akkurat nå har jeg 2700 abonnenter. De betaler vel cirka 36 kroner i måneden så det er bare å finne frem kalkulatoren.

Sætre forteller at abonnementsbasen og lønnen varierer fra måned til måned. I tillegg til skatt, skal også Twitch ha sin del.

– En periode i 2020 tjente jeg 100.000 etter skatt i flere måneder. Denne sommeren var det rundt 50.000. Også kan det være 25.000 en måned og 80.000 en annen.

Det må jobbes hardt for å holde på folk, forteller Sætre.

GTA

– Det er en utrolig kul jobb, men etter seks år merker jeg at jeg blir veldig sliten mentalt. Man må by på seg selv hele tiden. Samtidlig om man skal holde på de samme menneskene, må man få de nye til å synes det er underholdende.

– Hvor lenge skal du holde på?

– Jeg har ikke peiling. Jeg håper det er mange år til. Men man vet aldri. Det har vært mange opp- og nedturer på disse seks årene. Plutselige går det kjempebra og mange som ser på. Også går det to måneder med nesten ingen, også er det opp igjen.

– Har det å gjøre med hvilke spill du spiller?

– Ja, det er noen spill som er veldig populære. Det største oppgangen hadde jeg da jeg spilte GTA Roleplay. Det er som en TV-serie der spillerne har sin egen karakter, også følger folk med på hva karakterene driver med, enten det er å rane en bank eller være politi.

Dette spilte hun i en lang periode, men ble til slutt nærmest med utbrent av alt dramaet og hetsing som oppsto.

– Nå er det Call of Duty: Warzone som er mitt main spill. Også spiller jeg noen andre småspill her og der.

Arbeidsdagen

Arbeidsdagen består av 10 timer streaming nærmest uten pauser, forteller hun. I det siste har hun og samboeren, som også streamer på fulltid, bestemt seg for å ta to dager fri i uka.

– Vi fant ut av vi måtte skjerpe oss så det går an å leve litt også. Så nå er det torsdager og fredager som er mine fridager.

Slik beskriver hun i korte trekk en vanlig arbeidsdag:

Kl. 8: Står opp.

Kl. 9: Tur med hundene.

Kl. 10: Trener.

Kl. 11: Begynner å streame og spiller i 10 timer frem til kl. 21.

Kl. 22: Tur med hundene.

Kl. 23: Middag

– Og så er det natta.

– Det var sen middag?

– Ja, veldig sen middag. Jeg er så vant med det nå at det er helt greit. Jeg streamer som regel i 10 timer, men begynner å tenke at jeg må kutte litt ned. Det kreves mye for å holde det til en viss standard. Du kan ikke bare ta to timer her, og en time der. Jeg har også sponsorer som krever sitt.

Rappkjefta

– Hvordan er stemningen når du streamer?



– Man får alltid noe stygt i løpet av en dag. Nå er jeg kjent for å være ganske rapp i kjeften. Kommer man med en kommentar, så får man høre det tilbake. Så folk slenger ikke så mye til meg lenger. I starten fikk jeg høre det mye mer.

Hun er blant de største norske kvinnelige gamingstreamerne på plattformen, som domineres av gutter.

– Det blir flere og flere jenter som gamer på Twitch. Men jeg ser at mange av dem går bort fra gamingen bruker det til andre ting som å lage mat eller sitte i et boblebad. Blant toppstreamerne som gamer er det bare gutter.

- Men du er blant veteranene?

– Ja, jeg vil si jeg er en Twitch-veterean. Jeg har jo holdt på nesten siden starten.