Catharina Bøhler fra Sarepta (t.v.) og kreativ produsent Elin Festøy fra Teknopilot mottok prisen. Foto: Hannah Taylor / BAFTA

Norske My Child Lebensborn vant pris under «dataspillenes Oscar»

Norskutviklede My Child Lebensborn ble en av de store vinnerne under torsdagens prestisjetunge BAFTA-utdeling for spill. Spillet fra Sarepta Studio og Teknopilot høstet pris i kategorien Games Beyond Entertainment – altså spill som er laget for mer enn bare underholdning.

Andreas Klebe-Espen/Gamer.no

Nå nettopp







Kreativ produsent Elin Festøy fra Teknopilot og sjefdesigner Catharina Bøhler fra Sarepta var til stede for å ta imot prisen. Sammen rettet de en stor takk til alle som har bidratt til å lage My Child Lebensborn, og da spesielt til de såkalte tyskerbarna spillet handler om.

Dette er My Child Lebensborn Handlingen i My Child Lebensborn skjer i 1951. Du skal adoptere et et såkalt tyskerbarn, et barn av en tysk soldat og en norsk kvinne. Målet er å sørge for at barnet får en trygg oppvekst, slik at det takler hverdagen og utfordringene som venter for barn som dette. Spillet er utviklet av Sarepta Studio i Hamar, og ble sluppet til Android-telefoner og iPhone i 2018. Vis mer vg-expand-down

– Mest av alt må vi takke de gjenlevende Lebensborn-barna for deres mot til å dele sine historier med oss og for deres tillit til at et mobilspill kunne fortelle historien riktig. Så denne prisen er for dere, akkurat som spillet er for dere, sa Festøy.

Produsenten hadde også med seg en hilsen fra de norske Lebensborn-barna, som hun leste opp til stor applaus fra salen.

– Vi har overlevd et liv med mishandling, hvor vi har blitt straffet for å bære genene til fienden fra andre verdenskrig. Men vår lidelse er også lidelsen til barn født fra fiendtlige soldater i dag.

Skjermbilde fra My Child Lebensborn. Foto: Sarepta

– Etter hver krig gjentar historien seg. Barn blir sett på som et symbol på fienden, i stedet for de uskyldige barna de faktisk er. Våre barn. Vi må lære fra historien, slik at vi kan unngå å gjøre de samme feilene igjen og for å hjelpe dagens forsvarsløse barn som trenger folk til å stille opp for dem og til å bry seg. Tusen takk.

De andre nominerte i kategorien var Memories Retold, Celeste, Florence, Life is Strange 2 og Nintendo Labo.

BAFTA er kort for British Academy of Film and Television Arts, som er en uavhengig britisk organisasjon som blant annet holder årlige prisutdelinger for film, TV og dataspill. My Child Lebensborn er det andre norske spillet som har vunnet en pris, etter at Size Does Matter fra utvikleren Team DOS vant en nykommerpris i 2014.

Forbudt av Google

Mens My Child Lebensborn har gjort sitt inntrykk på en samlet spillverden, har den siste uken ikke bare vært positiv. I helgen fant utvikleren nemlig ut at spillet var fjernet fra Google Play-butikkene i Tyskland, Russland, Østerrike og Frankrike, fordi det visstnok bryter med retningslinjer for sensitivt innhold.

Som Festøy fortalte til Gamer.no tidligere denne uken har det vært vanskelig å finne ut akkurat hvilken del av spillet som har gått over streken. Google Norge kan ikke kommentere enkeltsaker, men bekrefter at det dreier seg om brudd på retningslinjene i enkelte markeder.

Teknopilot og Sarepta har ikke sett seg ferdig med saken, og håper at partene skal klare å komme frem til en løsning. En BAFTA i sekken kan sikkert ikke skade i forhandlingene.

Publisert: 05.04.19 kl. 12:33