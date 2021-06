PÅ MED UTSTYRET: Ropstad fikk prøve VR-rigget på «House of Nerds». Foto: Javad Parsa

Ropstad ble parkert i «Mario Kart»

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil lære mer om hvorfor gaming er så viktig for mange unge. Men først måtte han ta en utfordring.

Av Jonathan Falk og Javad Parsa (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Taperen kan ta det neste møtet ditt, sier Stian Blipp, etter å ha utfordret ministeren i «Mario Kart».

– Bra, det er på slottet, svarer Ropstad, i det han velger seg karakteren Yoshi. Etter møtet sto kongen i statsråd for tur fredag formiddag.

Som en del av en liten utdannelsesreise, var Ropstad på besøk for å lære mer om hvordan spill har blitt en viktig del av unges liv, kanskje spesielt under pandemien.

Med på besøket var også Caroline Laengen Kjærstad (16), som sammen med sin mor Camilla ville fortelle KrF-lederen hvor viktig det er at «de voksne» forstår litt av den voksende gaming-kulturen.

– Det er helt supert at han engasjerer seg, sier Laengen Kjærstad.

FORBIKJØRT: Ropstad fikk testet kjøreferdighetene i «Mario Kart». Til høyre følger Caroline og Camilla med på racet. Foto: Javad Parsa

Mye å lære

Runden med «Mario Kart» gikk så som så, men Ropstad mener det er viktig at politikere og andre forstår hvordan gaming kan være positive elementer i unges liv, ikke bare under globale pandemier.

– Det er viktig å se de positive sidene med gaming, kanskje spesielt for å hjelpe foreldre med å unngå konflikter med barn og unge som bruker mye tid på det. Det er åpenbare positive sider, som sosialisering og språk, men så må man ha løsninger så det ikke tar overhånd.

Han sier også at regjeringen nå vil opparbeide seg kunnskap om temaet, som en del av en ny nasjonal strategi.

– Vi jobber nå med en egen strategi rundt digital trygghet. Det handler om hva vi bør gjøre i skolen, og å forstå farer ved digital tilstedeværelse, men også hjelpe foreldrene med å se hva som er positivt her.

– Man tenker kanskje ikke at hjertesaken for den jevne KrF-velger er engasjement for dataspill?

– Det at en jobber med verktøy til foreldregenerasjonen, for å gi den forståelsen, tror jeg er kjempeviktig, også uavhengig av partibakgrunn, sier han.

LÆRERIKT: Ropstad sugde til seg litt av spillkunnskapen Stian Blipp sitter på. Foto: Javad Parsa

– Dette er en karrierevei

Stian Blipp, som er medprogramleder i podkasten «Nerdelandslaget», og lidenskapelig opptatt av gaming, satte stor pris på besøket.

– Det gjør meg glad. Nå håper jeg de tar det med seg, og prøver å bruke det til å rette fokus på de positive sidene ved gaming. Jeg tror at det er lettere å se litt på «makroene» når de har satt seg litt inn i det.

Blipp synes vi ser et skifte i samfunnets holdninger til gaming.

– Vi har klart å legge fra oss mye av stigmatiseringen, den som sier at «hvis du spiller mye, så går det dårlig med deg». Men vi har enda ikke klart å si at gaming er en godkjent hobby, som kan dyrkes, og som fører mange inn i en karrierevei. Enten det er å spille spillene, lage dem, lage musikk til dem, kunst ... Vi må erkjenne at dette faktisk er større en film.

For to uker siden arrangerte «Nerdelandslaget» en innsamlingsaksjon i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Budskapet var at det er greit å snakke om problemene sine, og sluttsummen endte på over én million kroner. Blipp mener spill er en viktig arena for unge å kunne snakke ut.

– Reaksjonene har vært helt overveldende, både underveis og i etterkant. Vi har vært så heldig å kunne se veldig mye mennesker og historiene deres, og de har kommet i hopetall, underveis og etterpå, og sa takk, og fortalte at dette gjorde at de kunne snakke med noen.

– Hvordan var han i «Mario Kart»?

– Overraskende bra, sier Blipp

SPILL-FAMILIE: Laengen-familien bruker mye tid på spill sammen. Foto: Javad Parsa

Caroline og moren Camilla fikk også tid til å fortelle ministeren om sine synspunkter. I deres familie er gaming nemlig viktigere enn i de fleste hjem, og både mor og datter bruker mye tid foran skjermen.

– Det er noe vi kan gjøre sammen, det er sosialt. Og så er det et lite avbrekk fra realiteten. Og jeg og mamma har et spill hvor vi må være to, så vi spiller det sammen. Det er veldig gøy.

Camilla Laengen forteller at hun har vært spill-interessert siden barndommen, og interessen har smittet over på barna. Selv om hun er glad for at de deler lidenskapen, er hun klar på at det også må settes grenser.

– Lekser og husarbeid kommer først. Og dersom noen ringer på døren, så kan ikke spill være noen unnskyldning for å bare sitte inne, sier hun.