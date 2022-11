Iskalde nord har blitt brennhett i spillverdenen En norrøn bølge skyller over spillverden. Her kan du se hvilke spill som har latt seg inspirere. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Aldri før har så mange storspill tatt inspirasjon direkte fra Norge og våre naboer i Norden. – En seier, sier spillekspert.

Flere storspill tar inspirasjon fra Norge og Norden

Listen over spill som de siste årene har tatt inspirasjon fra eller presentert norsk kulturarv er blitt lang.

GJENFORENING: Flere fans har nok gledet seg lenge til et gjensyn med disse to og omgivelser basert på den norrøne mytologien i «God of War Ragnarök».

Denne uken bød på en av årets største spillutgivelser, da «God of War Ragnarök» ble sluppet til PlayStation 4 og 5. Det knyttes enorme forventninger til spillet, som allerede har blitt hyllet som et av årets beste spillopplevelser.

Spillet, samt forgjengeren «God of War» fra 2018, tar direkte inspirasjon fra både nordiske omgivelser og norrøn mytologi.

FORNØYD: Rune Fjeld Olsen er veldig positiv til representasjon av norsk kulturarv den siste tiden.

– Jeg blir veldig glad av å se den norrøne mytologien bli representert slik den blir i spillet.

Det forteller Rune Fjeld Olsen, spilljournalist i Level Up Norge og spillanmelder i NRK. Det er det flere grunner til.

– Lenge har vi sett at høyreekstreme har tatt eierskap til symbolikken rundt den norrøne mytologien. Nå tas det tilbake, og det er virkelig en seier for Norge og den norske kulturarven.

I «God of War»-spillene blir vi kjent med den greske krigsguden og alenefaren Kratos, som nå har blitt malplassert i oldtidens Skandinavia. I spillet er det en kreativ versjon av den norrøne mytologien som står aller mest sentralt i historien.

KJENTE FJES: I «God of War Ragnarök» møter du kjente fjes fra den norrøne mytologien.

– De bruker et grunnlag som folk kjenner godt til, for å fortelle en ny type historie. Det er ekstremt gøy å se.

– Burde prøve å kapitalisere på

Det er ikke bare i «Ragnarök» at norsk kulturarv har tatt hovedrollen den siste tiden. Flere storspill har de siste årene latt seg inspirere av Norden.

Et av fjorårets aller største overraskelser og suksesser kom i form av et beskjedent indiespill fra Sverige.

«Valheim» er et overlevelsesspill basert på norrøn mytologi, hvor du og venner må kjempe for bevise at dere er verdig et etterliv i Valhalla. Det er vanskelig å finne en mer konsentrert pakke med norrøne godsaker.

BRAKSUKSESS: «Valheim» var et av fjorårets største overraskelser, og ble laget av et lite svensk spillstudio.

Debuten til Iron Gate Studio var en enorm suksess da det ble lansert i «Early Access» på Steam i 2021.

Selv om den norske spillindustrien er relativt liten i forhold til svenskene, ser Olsen lyst på utviklingen.

– Norsk natur regnes jo som eksotisk, og det brer seg jo en slags interesse for Norge som vi burde prøve å kapitalisere på.

De siste årene har flere norskproduserte spill tatt utgangspunkt i hjemmekjære temaer. Norske spill som «Draugen», «Embracelet» og «Through The Woods» tar alle plass i vill norsk natur.

HOPP!: «Vikings On Trampolines» fra D-Pad Studio er et kommende norskprodusert spill, der skaperne trolig ikke har måtte sett langt vekk for inspirasjon.

I nær fremtid kommer også spill som «The Fold: Ingression», «Teslagrad 2» og «Vikings On Trampolines», som kan tenkes å ha lignende inspirasjonskilder.

– Det blir veldig gøy å se hva som skjer i den norske spillindustrien fremover, forteller Olsen.

En flaggbærer

Olsen peker på flere grunner til den økende populariteten til spill inspirert av nordisk natur og norrøn mytologi, men et spill stikker seg spesielt ut.

Som kanskje et av tidenes mest kjente spill, var «The Elder Scrolls V: Skyrim» banebrytende på flere måter.

– «Skyrim» var en kjempesuksess, og var tydelig inspirert av nordiske omgivelser og det norrøne. Det førte nok til at flere vil ha en del av samme kake, så kommer det ene studioet etter det andre med samme sine lignede spill.

POPULÆRT: «The Elder Scrolls V: Skyrim» er over ti år gammelt, men det skal godt gjøres å unngå denne mastodonten av et spill.

– Det er nok til dels økonomisk motivert, men det skyldes nok mye fordi den norrøne mytologien er et svært rikt univers.

Den nyeste utgivelsen fra den meget populære «Assassin's Creed»-serien tok spillerne med på et eventyr som portretterte norske vikingers bosetting av England rundt år 800.

I deler av spillet får man utforske norske omgivelser på sitt mest romantiske, fra majestetiske fjell til det skinnende nordlyset. Spillets representasjon av Norge blir ofte trukket fram som et av spillets høydepunkt.

Spillets hovedkarakter, Eivor Varinsdottir, vokser opp i en liten landsby i Rogaland. Flere norske byer og historiske figurer blir nevnt eller dukker opp i spillet, blant annet Avaldsnes, Stavanger, Harald Hårfagre og Kjøtve den Rike.

ROGALAND: «Assassin's Creed Valhalla» tar til dels plass på Vestlandet, en del av spillet som ofte blir trukket fram som et høydepunkt.

– Det vi har sett i det siste er at flere spill tar samme utgangspunkt i det norrøne og er til dels nøye med detaljene, men tar seg kreativ frihet slik at de kan fortelle gode og originale historier, hevder Olsen.

Inspirert av Norge, men ...

For oss nordmenn er det alltid gøy å se Norge bli representert i storspill. Men noen ganger kan det bikke over til det parodiske.

Om du har spilt «Skyrim», er du utvilsomt kjent med den Skandinaviske dialekten som brukes av lokalbefolkningen, og de mange familiære navnene. Likevel blir det flere ganger åpenbart for spilleren at noen trolig har hatt det litt for gøy med Skandinaviske språk.

Du møter for eksempel mange folk med merkverdige navn, som alven Faendal eller alkoholikeren Brenuin. I et annet morsomt tilfelle poengterer spillet at navnet «Rune» er merkverdig uvanlig, noe som vi kanskje ville satt spørsmålstegn rundt her i Norge.

ØYRIKE: I «The Witcher 3» utforsker du et øyrike sterkt inspirert av blant annet Norge.

Lignende fenomen finner du i flere storspill. Selv om «The Witcher»-serien tar plass i et fiksjonelt univers, trekker det siste spillet i den kritikerroste rollespill-trilogien noen veldig direkte paralleller til Norge.

I løpet av spillet hovedoppdrag besøker du nemlig byene Lofoten og Larvik. Disse stedene er å finne i den viking-inspirerte øyriket Skellige, som tar opp en betydelig del av spillets enorme lengde.

Øyriket er tydelig inspirert av både nordisk kulturarv og omgivelser, men utover dette er hverken tørrfisk på hjell eller spahotell noen sted å finne på de respektive stedene.

Post-apokalyptisk Hurtigruten

Selv om Hurtigruten er verdenskjent, er det sjeldent at vi ser hurtigrutetrafikk representert i spillverden. Men her slo Bethesda, utvikler av «Skyrim», et slag for den norske kystruten.

I «Fallout 4» kan du nemlig finne en strandet skip med navnet FMS Northern Star. Skipet er trolig inspirert av skipet MS «Nordstjernen», ett av de mest kjente hurtigruteskipene som har seilet her i landet.

Du kan utforske båten og møte på et norsktalende, men fiendtlig, mannskap som roper ut «Du vil angre angripe oss!» og «Det var vondt!», talt med en litt tvilsom norsk aksent som vi siste hørte i «X-Files». De skal ha for forsøket da ...

Annet hentet fra Norge og det norrøne

Et stort tre er midtpunktet i kritikerfavoritten «Elden Ring», noe som nok utvilsomt var inspirert av Yggdrasil fra norrøn mytologi.

«Battlefield V» fra 2018 portretterer en norsk motstandskvinne, Solveig, som må kjempe en geriljakrig i vill norsk natur under andre verdenskrig. Historien tar plass i Rjukan, rett før Tungtvannsaksjonen. To flerspillerkart tar også plass i Norge.

For rundt 20 år ble Norge representert i «Battlefield 1942» med kartet Telemark Research Base.

Gratisspillet «Vigor» tar plass i en postapokalyptisk Norge. Spillet er laget av de tsjekkiske Bohemia Interactive, som kanskje er mest kjent for «ArmA»-serien og «DayZ».

Den anerkjente trilogien «The Banner Saga» tar plass i et univers sterkt preget av norrøn mytologi. De teksttunge spillene er originalt skrevet på engelsk, men norske ord dukker stadig opp. Spesielt merkverdig er det at noen karakterer banner eksklusivt på norsk!

Norge dukker også ofte opp i storskala-strategispill, som i «Civilization»-serien og i «Crusader Kings», og selvfølgelig i sportsspill som «FIFA».

VERDENSTREET: Spillet «Elden Ring» tar inspirasjon fra mange kilder, men én av dem er nok utvilsomt den norrøne mytologien.

