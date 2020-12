14 år gamle Anders sjokkerer FIFA-verden

For Vejrgang mottar en del hets for sin suksess, også under matchen mot Hesketh. Så mye at sistnevnte faktisk gikk ut på Twitter og tok 14-åringen i forsvar. – Hvis du skriver en genuint hatefull melding til en 14-åring som gjør det han liker, og som er god i FIFA, så er du ei f***e, ferdig snakka, skrev Hesketh.