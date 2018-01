Youtube-stjerne får kritikk etter ny Japan-video

Logan Paul måtte tidligere i uken beklage etter at han filmet en person som hadde begått selvmord i Japan. Nå får Youtube-stjernen ytterligere kritikk for sin oppførsel under besøket i landet.

Tidligere denne uken gikk Logan Paul ut på Twitter og kunngjorde at han trekker seg tilbake fra videobloggingen inntil videre.

Det skjedde etter at Youtube-stjernen fikk massiv kritikk i sosiale medier etter at han publiserte en video av en person som hadde begått selvmord i Japans såkalte «selvmordsskog», Aokigahara.

Nå er Paul i ytterligere trøbbel, etter at et nytt videoklipp fra Japan-besøket hans har nådd sosiale medier.

«Respektløs oppførsel»



I videoen, som sirkulerer på Twitter, ser man Paul, utkledd som Pokémon-karakteren Picachu, kaste pokéballer på japansk politi og tilfeldige personer på gaten. Videre drar han ned buksen midt på gaten, skriver den britiske avisen The Independent.

Videoen viser også Paul og vennene hans ikledd kimonoer mens de løper nedover gaten i Japan med det japanske flagget festet på ryggen.

Flere personer kaller nå oppførselen respektløs i sosiale medier, og nettsiden NME.com skriver at «Logan Pauls Japan-besøk var verre enn vi trodde».

Videoen viser også at de tilsynelatende fisker i en karpedam i en park, samt at han kaster fisk på folk på gaten.

«Ikke kom tilbake til Japan», skriver en Twitter-bruker, mens en annen skriver at Pauls oppførsel er «smakløs, meningsløs og veldig skuffende».

Youtube-stjernen måtte legge seg flat etter å ha lagt ut en video fra den såkalte «selvmordsskogen» i Japan:

Delt av over 100.000



I den delte videoen ser man også Paul kjøpe en Gameboy. Han knuser den deretter på gaten og går tilbake for å bytte den, ifølge NME.com.

Etter at videoen ble lagt ut på Twitter fredag har den blitt delt over 100.000 ganger.

Paul har ikke kommentert den publiserte videoen etter at han tidligere denne uken meldte at han skulle ta en pause for «å tenke seg om».

Paul hadde over 15 millioner abonnenter på kanalen før han la ut skandalevideoen.

Flere personer har ifølge AP i etterkant av Pauls beklagelse kommentert at den ikke var tilstrekkelig, og kalt den respektløs.

YouTube har sendt Paul en advarsel i etterkant av publiseringen, og har også kommentert videoen i en uttalelse.

