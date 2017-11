Sophie Elise i musikkvideo om mobbing og seksuell trakassering

OSLO (VG) Joakim Lundell (32) og Sophie Elise Isachsen (22) mener seksuell trakassering er et mye større problem i skolen enn i arbeidslivet.

Joakim Lundell slapp låten «Only Human» 10. november med blogger, artist og forfatter Sophie Elise Isachsen på vokal. De besøker VG for en prat om låtens budskap om mobbing og seksuell trakassering.

De deler begge lignende opplevelser med mobbing i skolen, noe de ønsker å rette fokus mot med låten og musikkvideoen.

Isachsen har opplevd å bli mobbet på skolen, i likhet med Lundell. Den svenske Youtuberen har også hatt en vanskelig oppvekst.

Låten, som er spilt av 2,3 millioner på Spotify, er inspirert av at Lundell og kona Jonna ble utsatt for mye da YouTube-kanalen deres ble stor.

– Folk begynte å stå utenfor hjemmet vårt, bestilte post i vårt navn, ringte på døren og ripet opp bilene våre. Det hele eskalerte og jeg kjente at jeg ble et annet menneske. Til slutt begynte jeg å true med vold for å være i fred.

– Jeg er absolutt ikke noe voldelig menneske. Det fikk meg til å tenkte på at om du presser mennesker virkelig langt, så blir de ødelagt, sier 32-åringen.

Vil vekke folk

I musikkvideoen, som ble sluppet søndag, blir seerne vitne til at den kvinnelige hovedpersonen blir offer for vold og seksuell trakassering. Hun blir presset til det punktet at hun tar med seg en pistol på skolen som hun sikter på mobberne sine med, men blir stoppet av en person hun har tillit til.

Både Lundell og Isachsen er enige i at de har brukt svært sterke virkemidler for å fremme budskapet i sangen.

– Det er et sterkt budskap, man er så redd for å vise det. Men det er viktig å få folk til å våkne, mener Lundell, som også innrømmer at han var urolig for å vise tematikken så grafisk.

– Jeg kan kjenne meg igjen i det å føle seg veldig liten mot mange. Jeg har opplevd fysisk vold, men jeg tror at den psykiske, og det man føler på, kan være mye av det samme, sier Isachsen.

De mener ungdom bør følges opp bedre av myndigheter og skole.

– Det er så mange signaler på at ungdom ikke har det bra, også står man bare og ser på. Vi har et ansvar om å følge med på hvordan det går med unge mennesker, sier Lundell.

OPPLEVER TRAKASSERING: Joakim Lundell og Sophie Elise Isachsen forteller begge at de har opplevd seksuell trakassering, men at de ikke relaterer seg til #metoo. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Kunne blitt destruktiv

De er begge svært takknemlige for at de har hatt personer rundt seg som har stilt opp, og som holder dem tilbake før de har nådd «grensen», som er et sentralt poeng i låten og musikkvideoen.

– Om jeg ikke hadde hatt dem rundt meg kunne jeg også blitt destruktiv både mot meg selv og andre, sier Isachsen.

For Lundell var det kona Jonna som ble redningen.

– Jeg var skikkelig utfor da jeg møtte henne. Jeg var misbruker, hjemløs og blakk. Hele livet var ødelagt. Man trenger en person når man går over de grensene, en som bryr seg og ser deg. At det finnes noen som holder deg tilbake, sier han.

#metoo

Artistene tar også opp #metoo-kampanjen. Selv om de begge har opplevd seksuell trakassering, føler de ikke at de har noen erfaringer som hører inn under kampanjen.

– Jeg er i en kvinnedominert bransje, og har aldri følt meg i den settingen hvor jeg ikke har kontroll. Jeg kjenner at det at noen slår meg på rumpa på byen ikke gjør at jeg blir traumatisert, sier Isachsen.

Lundell forteller om fans som søker oppmerksomhet fra ham ved å stikke hånden ned i buksen hans og forsøker å kysse han.

– Men jeg har levd et så tøft liv så det er bare en liten del for meg.

– Jeg mener det farlige innen seksuelle overgrep er der kvinner er underlagt mannen i arbeidslivet, og man er redd for å miste jobben eller sette karrieren i fare ved å si ifra. Den type overgrep synes jeg er verre, sier han.

Isachsen forteller at hun savner debatten om at menn også blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra kvinner.

– Feminisme handler ikke om kvinner over menn, men likestilling, så vidt jeg har forstått. Jeg føler debatten har blitt vinklet mot menn, at menn ikke vet hvordan de skal oppføre seg og at de er så ekle. Jeg kan ikke relatere til det, forteller bloggeren.