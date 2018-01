Sophie Elise får egen tv-serie

Nå kan du komme enda tettere på livet til en av Norges største bloggere.

Sophie Elise Isachsen (23) har gjort seg bemerket som blogger, forfatter og som artist. Nå får hun også sin egen tv-serie på TV 2 livsstil.

Serien har fått navnet «Sophie Elises verden», og har premiere torsdag 18. januar.

– Jeg var drittlei av det meste reality jeg ser, samtidig som jeg elsker reality, så jeg ønsket å lage noe som faktisk er ekte. Siden kameraet har fulgt meg flere ganger i uken, hele dager, i flere måneder får man virkelig sett alt, sier bloggeren i en pressemelding.

I serien får TV-seerne også se mye til Isachens venner, Fetisha Williams og Joakim Kleven.

– Folk er jo vant til at jeg åpner meg opp om ting. Men for første gang åpner også familie, venner og kjæreste seg og gir et komplett bilde av mitt liv, det er jeg stolt, rørt og glad over, sier Isachsen.

Bloggeren forteller også at kameraene fulgte henne i en periode der hun fikk en psykisk knekk og møtte veggen.



– Noe sånt har jeg ikke sett på TV før, og det er så utrolig personlig og sårt. Men, det er viktig å vise, selv om jeg gruer meg litt, sier hun.

I desember sa Sophie Elise at hun skulle ta en pause fra sosiale medier, etter en tung periode.

– Jeg har det bedre nå, selv om ting ennå føles tungt. Å være deprimert er jo en sykdom, men jeg kjemper på. Siden alt dette også ble dokumentert i serien er det ekstra skummelt, men samtidig veldig ekte, sier hun til TV 2.

