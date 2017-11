Sophie Elise bytter samarbeidspartner

Blogger Sophie Elise Isachsen (22) avslutter samarbeidet med Anti Brandpeople, og går over til selskapet United Influencers (UI).

– Jeg har sett hvordan UI jobber med profilene sine, og det er en reise jeg har lyst til å være en del av. Jeg vil ha noen som passer på min merkevare i mine Some-kanaler, og noen som forstår hva jeg vil og som jeg kan rådføre meg med, uttaler Sophie Elise i en pressemelding, der det kommer frem at UI blir hennes nye samarbeidsparter for kommersialisering av Some-kanaler.

I tillegg til å videreutvikle sine kanaler i sosiale medier, har Sophie Elise også ambisjoner om å jobbe mer med TV, skape mer musikk og skrive sin andre bok.

Les: Sophie Elise kåres til mektigste kvinne i norske medier

Følger etter flere bloggere



Det var DN som meldte om Sophie Elises overgang til den nye blogg-plattformen først.

Bloggeren føyer seg dermed i rekken av andre profilerte blogg- personligheter som har UI som samarbeidspartner.

Blant dem er Caroline Berg Eriksen, Marna – kjent som «komikerfrue», Haugen Burøe og Camilla Pihl.

Les: Dette angrer «Bloggerne» på at de har skrevet

22-åringen forteller imidlertid at samarbeidet med Anti har vært morsomt og lærerikt, men at tiden nå er moden for å ha en byråpartner.

Daglig leder i United Influencers Norge, Sandra Klaesson sier at selskapet deler samme syn som bloggeren på hvordan markedsføringen bør gjøres:

– Vi er utrolig stolte og glade for at hun velger å samarbeide med oss, sier Klaesson.

Ønsker henne lykke til



PR-konsulent i Anti Brandpeople, Julianne Fjørtoft, sier til DN at de ønsker bloggeren lykke til videre.

– Vi har kommet i mål med et prosjekt som Sophie Elise og vi startet på for to år siden, sier Fjørtoft til avisen.

Hun viser blant annet til Isachsens bok- og musikklanseringer, tv- og reklameproduksjoner.

– Vi heier på Sophie Elise og ønsker henne lykke til med neste fase i en fortsatt ung karriere, sier Fjørtoft.

Les: Sophie Elise-singel stuper på hitlistene

Sophie Elise brøt kontrakten med Nettavisens plattform blogg.no 1. oktober i fjor. Det var dem hun var knyttet til siden hun startet å blogge som 16-åring. Siden hun brøt med blogg.no har Anti Brandpeople representert bloggeren.

Hennes nye samarbeidspartner, United Influencers, har den siste tiden satset på markedsføring gjennom såkalte «influencers». Dette er innflytelsesrike personer på sosiale medier og i bloggsfæren.