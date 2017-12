Slik taklet de rollen som drapsmenn

Anders Danielsen Lie skal spille Anders Behring Breivik i amerikanske «Norway». Filmhistorien er full av rollefigurer basert på virkelige drapsmenn.

Denne uken ble det kjent at Danielsen Lie har fått rollen som massemorderen bak 22. juli-tragedien i Hollywood-regissør Paul Greengrass’ film. Han er fullt opptatt med innspilling og ikke tilgjengelig for intervju ennå, opplyser hans agent.

Bare faktumet at massemorderen skal portretteres på film er kontroversielt, men Danielsen Lie er definitivt ikke den første i filmhistorien som skal spille et menneske mange forakter.

Skapte kontrovers

Det var en tragedie i mindre skala enn Utøya, men en del debatt ble det da det ble kjent at det brutale Nokas-ranet i Stavanger skulle bli film i 2010.

«Grenseland»-aktuelle Frode Winther spilte Nokas-ransmann Kjell Alrich Schumann som tilstod å ha drept politimannen Arne Sigve Klungland under ranet. Han husker det var mange reaksjoner før filmen ble laget.

– Det var mye kontrovers tidlig, man fikk kritikk for å spekulere i en tragisk hendelse. Da filmen kom stilnet det, mye på grunn av måten det ble gjort på: Dokumentarisk og ganske balansert, sier Winther som ikke fikk så mye pes personlig.

– Det var helt sikkert kommentarer, men det var ikke noe jeg tenkte på. Jeg gikk løs på oppgaven på samme måte som andre skuespilleroppdrag. Alle skuespillere har sin egen tilnærming til stoffet, sier Winther som ikke ønsker å spekulere i hvordan utfordringen vil bli for Danielsen Lie.

KLAR FOR AMERIKANSK STORFILM: Anders Danielsen Lie spiller Anders Behring Breivik i Netflix-filmen «Norway», i regi av Paul Greengrass. Foto: Frode Hansen , VG

– Hvordan nærmer man seg som skuespiller en kontroversiell person som finnes i virkeligheten?

– Jeg var veldig opptatt av å ikke dømme karakteren man spiller, uansett. Jeg tenkte ikke på at han var en omstridt person i offentligheten, jeg forsøkte å forstå hva som skjedde, og mekanismene som førte til det. Jeg fikk gjort veldig mye research og traff også han jeg skulle spille i fengselet. Det var fint å høre med hans egne ord hvordan han opplevde det og det var et nyttig verktøy, sier Winther som var svært bevisst på å ta hensyn til de etterlatte og at prosjektet ikke etterlot inntrykket av at de tok lett på det som skjedde.

– Man går noen ekstra runder med seg selv til slike roller. Jeg var opptatt av hva slags type film det skulle være, og jeg synes regissørens prosjekt hørtes moralsk forsvarlig ut.

Ønsket å forstå seriemorderen

Skuespilleren og den tidligere modellen Charlize Theron la på seg 15 kilo og ble sminket til det nesten ugjenkjennelige da hun spilte den kvinnelige seriemorderen Aileen Wuornos i «Monster» fra 2004. Theron fikk aldri mulighet til å møte Wuornos som ble henrettet en uke etter at Theron fikk rollen, men har uttalt at hun ønsket å forstå seriemorderen, som hadde en forferdelig oppvekst.

– Jeg leste historien henne, og kunne føle med henne og respondere på det. Det var ikke vanskelig. Det var ikke slik at jeg leste noe som virket helt uforståelig. Hun var et vanlig menneske som hadde vært gjennom mye smerte. Jeg tror det beste er å komme til et punkt hvor det beste du kan gjøre er å forstå – kanskje hvorfor, og så ta den store utfordringen det er, for det er tøft, har hun uttalt i et intervju med Aboutfilm.com.

SPILTE SERIEMORDER: Charlize Theron (t.h) i rollen som Aileen Wuornos i filmen «Monster». Til venstre Christina Ricci i rollen som kjæresten Selby. Foto: Scanbox

Fikk brev av morderklovnen etter rollen

John Wayne Gacy er en annen seriemorder som har inspirert filmskapere og forfattere. Gacy voldtok, torturerte, og drepte minst 33 gutter og unge menn. På fritiden opptrådte han ofte som klovn i barneselskaper, og han skal også ha kledd seg ut som en klovn da han drepte. Gacy skal ha inspirert Stephen King til å skrive boken «IT» om den morderiske klovnen Pennywise.

John Wayne Gacy: Den ekte dødsklovnen

Brian Dennehy spilte Gacy i filmatiseringen «To Catch a Killer» fra 1992, og brukte mye tid på å finne ut så mye han kunne om seriemorderen ved å lese bøker og nyhetssaker om ham. Han forteller i en podcast med The Cutting Room at det var særlig én ting han fokuserte på i sitt portrett av Gacy.

– Fyren levde et normal liv. Han bodde sammen med sin kone, barn og svigermord. Han hadde en liten bedrift og var medlem av et demokratisk parti. Han var utrolig normal, så det var slik jeg spilte ham. Og det er det som gjør ham virkelig skummel, forteller skuespilleren.

Han forteller videre at han ikke kunne legge sjelen sin i rollen, fordi han har sett mange kollegaer miste seg selv litt på veien.

– Det har alltid kun vært skuespill fra min side, forklarer han.

Dennehy forklarer at han ikke var i kontakt med seriemorderen i forberedelse til rollen, men at han mottok et brev fra Gacy etter at filmen kom ut.

– Han skriver «du har alltid vært en av mine favorittskuespillere. Jeg beklager at du måtte delta i dette bedrageriet», forteller Dennehy, som røper at han har tatt vare på brevet.

MORDERKLOVN: Brian Dennehy inntok rollen som John Wayne Gacy, en seriemorder som var ekstra beryktet fordi han figurerte som klovn i barneselskap. Foto: Max Nash , AP

Fikk angst

Jeremy Renner, som er mest kjent fra superheltuniverset til Marvel, spilte tidligere i sin karriere voldtekstmannen, seriemorderen og kannibalen Jeffrey Dahmer. Framgangsmåten hans var ofte å lure sine ofre hjem til seg, dope dem ned, for så å kvele dem til døde. Dahmer skal også ha hatt seksuell omgang med likene, partert de, og spist deler av ofrene. Det ga ham tilnavnet «Milwakee-kannibalen».

– Jeg tror det er en reise inn i hjernen til en ensom mann, og hans strev med livet og sine mangler. Å aldri finne en plass i samfunnet hvor han føler seg velkommen og tatt imot, forteller Renner i et videointervju da filmen ble lansert i 2002.

Senere, til The Guardian, fortalte han at rollen hadde satt sterke spor i ham.

– Det ødela meg virkelig. Jeg kunne ikke gå på bar alene uten å oppleve angst, sa Renner i intervjuet.

Han fortalte at rollen var krevende fordi han måtte lære seg selv nye måter å kjenne, både privat og som skuespiller.

– Jeg måtte jobbe mye og la meg finne steder i meg selv som var litt skremmende. Når du spiller en fyr som det, tillater du deg friheten til å utforske rare deler av deg selv. Og det er ok. For å virkelig få det til, må jeg tillate meg selv å gå dit.

KANNIBAL OG SERIEMORDER: Jeremy Renner tok rollen som Jeffrey Dahmer, en av USAs mest notoriske seriemordere, i filmen «Dahmer» fra 2002. Foto: Richard Shotwell , AP

En av de som blir omtalt som historiens verste seriemordere av nyere tid er amerikanske Ted Bundy. Han ble dømt til døden for voldtekt, kidnapping, mord og nekrofili på 70-tallet. Bundy innrømmet å ha drept 35 personer, men det antas at tallet er mye høyere. De grusomme handlingene har inspirert til flere litterære og filmatiske verk, hvor det nyeste tilskuddet har Zac Efron som hovedrolleinnehaver.