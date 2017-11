Skal undersøke uønsket seksuell oppmerksomhet i filmbransjen

Norske organisasjoner i filmbransjen går sammen om å kartlegge problematikken og skal sette ned et etisk rammeverk for å forebygge at seksuell trakassering og overgrep skjer.

Uønsket seksuell oppmerksomhet har for alvor blitt satt på dagsorden de siste ukene i forbindelse med #metoo-kampanjen.

Det er særlig i underholdnings- og mediebransjen det har kommet grove anklager. I Hollywood har både profilerte skuespillere og filmtopper blitt anklaget for trakassering og overgrep. Hundrevis av mennesker har stått fram med sine historier.

Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, forteller til VG at det også er en ukultur i norsk filmbransje.

– Dette er et problem vi har jobbet med lenge, sier han.

Utarbeider undersøkelse

I kjølvannet av de siste ukenes fokus på uønsket seksuell trakassering har det kommet inn flere henvendelser enn tidligere, forteller han. Derfor går norske film- og teaterorganisasjoner sammen for å utbedre omfanget og forebygge at slike hendelser og situasjoner oppstår.

Et av tiltakene som nå gjøres er at de norske filmorganisasjonene går sammen om å lage en undersøkelse som skal kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet blant medlemmene.

– Vi har helt klart behov for fakta. Vi er i kontakt for å finne seriøse forskere slik at undersøkelsen kan bli så profesjonelt utført som mulig. Vi har ikke kommet så langt at vi har en forskergruppe på oppdraget, så når undersøkelsen er klar er for tidlig å si, forklarer Alfsen.

Han understreker at undersøkelsen er høyt prioritert og vil komme så fort som mulig, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten.

– Det er definitivt på tide å gjøre det, det fikk vi en kraftig påminnelse på nå. Vi skal ikke somle. Samtidig er det viktig at vi får data som ikke kan trekkes i tvil.

Organisasjonene som hittil har gått sammen er Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen og Dramatikerforbundet. Leder i sistnevnte, Monica Boracco, forteller at teaterforeningene også vil bli invitert til å bli med.

– Det har vært veldig høyt på dagsorden i ukevis. Det har blitt avdekket kanskje et potensielt større omfang enn det vi ante. Vi tenker at det mest ansvarlige er å få gjort en profesjonell undersøkelse, lage en rapport og sette inn tiltak der det trengs, sier hun.

FORBEREDER UNDERSØKELSE: Filmorganisasjonene går sammen om å granske seksuell trakassering og overgrep i bransjen. Monica Boracco forteller at det blir en omfattende undersøkelse. Foto: Dramatikerforbundet

Vet om hendelser i casting-prosess

Han forteller at forbundet er kjent med flere eksempler på uønsket seksuell oppmerksomhet i rollebesetningsprosesser.

– Skuespillerne har i castingsituasjonen ikke en arbeidsgiver ennå. I tillegg er de i en sårbar situasjon hvor de opplever det som spesielt vanskelig å si fra. Dessuten skal man snakke sammen og bli kjent. I den sammenhengen kan det forekomme ting som oppleves som trakasserende. Da er det til oss i Norsk Skuespillerforbund de må varsle. Vi tar alle slike henvendelser veldig alvorlig, og drøfter med varsleren hvordan vi best kan ta saken videre, sier han.

Alfsen forteller også at det samarbeides i filmbransjen om å sette ned et etisk rammeverk tilsvarende pressens Vær Varsom-plakat.

– Det er åpenbart at det trengs tilsvarende etiske retningslinjer også i filmbransjen. Vi har akkurat begynt arbeidet, og det er viktig at det skal være forankret i alle organisasjonene og grundig diskutert.

En av årsakene til at Alfsen mener det behøves et slik regelsett er fordi flere av hendelsene som skjer av seksuelt uønsket karakter foregår i situasjoner hvor de fornærmede ikke omfattes av arbeidsmiljøloven. Alfsen forklarer at det er arbeidsgivers ansvar å ta tak i uønskede hendelser. Av de 1400 medlemmene i Norsk Skuespillerforbund har kun 160 fast ansettelse. De øvrige har midlertidige arbeidsgivere og er ofte på jakt etter jobb.

– Et problem er å vite hvem man skal si ifra til. Dette fører til at det går an å drive med trakasserende atferd, uten å bli stoppet. Det er det som er vår hodepine når vi skal jobbe med å stanse dette, forteller Alfsen.

Forbundet skal også i møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland med seksuell trakassering i filmbransjen på agendaen.

#tystnadtagning

Det har i løpet av helgen vært massiv oppmerksomhet rundt seksuell trakassering og overgrep i underholdningsbransjen i nabolandene Sverige og Danmark.

Fredag publiserte Svenska Dagbladet vitnesbyrd fra 456 kvinner innenfor den svenske film- og teaterbransjen. I tekstene forteller kvinnene om seksuell trakassering og overgrep. Siden har antallet vokst, og teller nå 703. Historiene ble publisert under emneknaggen #tystnadtagning.

Blant kvinnene som signerer oppropet er Oscar-vinnende Alicia Vikander, Noomi Rapace kjent fra «Millenium-trilogien» og Sofia Helin som spiller i «Broen».

«Han tok fram «greia» si og begynte å onanere. Da det gikk for ham løftet han toppen min og sprutet på ryggen min», lyder én av de mange historiene.

Mandag publiserte svenske Dagens Nyheter en ny samling kvinner som forteller om lignende opplevelser. 653 kvinnelige sangere forteller under emneknaggen #visjungerut om voldtektsforsøk og verbal trakassering i musikkbransjen.

Samme dag står det i danske Politiken at to av tre kvinnelige medlemmer har opplevd sexsjikane og krenkende oppførsel fra overordnede, i en undersøkelse utført av avisen selv. 378 har besvart undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 33.

Alfsen forteller at Skuespillerforbundet er i dialog med søsterorganisasjonen i Sverige, både fordi det er lignende hendelser i Norge, og fordi arbeidsmarkedet overlapper landene.