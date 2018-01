Skuespiller Johannes Brost død

Den svenske skuespilleren Johannes Brost er død, 71 år gammel. For norske TV-seere er han best kjent fra populære TV-serier som «Rederiet», «Lilyhammer» og «Fröken Frimans krig».

Familien bekrefter dødsfallet overfor TT og opplyser at Brost led av kreft og at han har vært syk en tid. I følge svenske Expressen hadde han en svulst i halsen og torsdag kveld sovnet han stille inn med familien ved sin side.

Brost spilte i en rekke filmer, blant dem «Änglagård» og «Black Jack», og han hadde også en rolle i den populære TV-serien «Rederiet» som gikk i hele ti år på svenske skjermer.

Han dukket også opp i den norske TV-serien «Lilyhammer» og var senest i julehelgen å se på svensk TV i serien «Fröken Frimans krig», som også vises på NRK.

Det var i fjor vinter at han merket at noe var galt etter at han hadde gått 16 kilo ned i vekt og da valgte han å oppsøke lege.

– Jeg ble bare svakere og svakere og klarte ikke å holde på maten og til slutt veide jeg bare 51 kilo, fortalte den forlkekjære skuespilleren i august.

På det tidspunktet var han så svak at han fikk næring intravenøst.

– Han kjempet hardt og lenge, heter det i en uttalelse fra familien i følge Aftonbladet.

Brost var lenge åpen om sin sykdom, men i fjor høst trakk han seg mer tilbake. han orket ikke lenger å gi intervjuer og sluttet å oppdatere sin instagram-konto.

I 2012 ble han belønnet med Guldbaggen for beste mannlige hovedrolle i den internasjonalt kritikerroste svenske filmen «Avalon».

Brost var opp gjennom årene tilknyttet Stockholms Stadsteater, Åbo Svenska Teater og Riksteatern.

– Han var en original og fin skuespiller som var veldig glad i livet, og det mener jeg man kan gjenkjenne i hans skuespillerkunst. Han var også en lojal og hyggelig kamerat. Han var en nysgjerrig, positiv og glad gutt, dette er virkelig et tap, sier skuespilleren og regissøren Sissel Kyle.